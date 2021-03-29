إقامة التراويح وتعليق الإفطار الجماعي والاعتكاف.. السعودية تعلن خطة الحرمين الشريفين في رمضان

شهد شهر رمضان في المملكة العام الماضي إقامة صلاة التراويح على نطاق محدود في الحرمين الشريفين

أعلنت السعودية أمس الأحد عن إقامة صلاة تراويح شهر رمضان هذا العام في المسجد الحرام بمكة المكرمة، مع تعليق موائد الإفطار الجماعي والاعتكاف، واتخاذ تدابير مشددة لمواجهة جائحة كورونا، وذلك ضمن خطة رئاسة الحرمين الشريفين لشهر رمضان.

وبعد توقف 5 أشهر سمحت السلطات السعودية تدريجيا بأداء العمرة لمن هم داخل المملكة، وذلك ابتداء من 4 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، مع التدابير الصحية لمنع تفشي فيروس كورونا.

ويحتاج أداء العمرة للتسجيل المسبق عبر تطبيق إلكتروني حكومي، إلى جانب اشتراطات أخرى، بينها إثبات عدم إصابة الشخص بكورونا.

وقالت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي في بيان أمس الأحد إنها ستستعيض عن موائد الإفطار الجماعي بوجبات إفطار جاهزة فردية لقاصدي المسجد الحرام، وسيسمح لزوار الحرمين الشريفين بإدخال عدد قليل من التمر للإفطار الشخصي فقط، كما ستوزع 200 ألف عبوة يوميا من مياه زمزم، بسبب استمرار رفع المشربيات والحافظات التي كانت تنتشر في المسجدين.

وقررت الرئاسة العامة تخصيص صحن المطاف للمعتمرين فقط، وتخصيص 5 مصليات داخل المسجد الحرام بالإضافة إلى الساحة الشرقية.

وأوضحت الرئاسة العامة أنها تقوم بغسل وتعقيم كامل المسجد الحرام نحو 10 مرات يوميا عدا الغسيل الاحتياطي.

والعام الماضي، شهد شهر رمضان في المملكة إقامة صلاة التراويح على نطاق محدود في الحرمين الشريفين، وتخفيفها إلى 5 تسليمات (10 ركعات)، مع استمرار تعليق حضور المصلين.

ووفق حسابات فلكية، يبدأ شهر رمضان في 13 أبريل/نيسان وينتهي في 12 مايو/أيار المقبلين.