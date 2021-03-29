الانتخابات الفلسطينية.. ترشح 15 قائمة بينها لحماس ومحمد دحلان

أعلنت لجنة الانتخابات الفلسطينية أنها تسلمت 15 قائمة انتخابية للمشاركة في الانتخابات المقررة في مايو/أيار المقبل، بينها قائمة لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) وللقيادي المفصول من حركة التحرير الوطني الفلسطيني محمد دحلان.

وذكرت اللجنة في بيان، اليوم الاثنين، أنها قبلت ترشح 5 قوائم، وجرى إبلاغها رسميا بقرار الاعتماد، وهي قائمة "فلسطين للجميع"، وقائمة "التغيير الديمقراطي"، وقائمة "كرامتي الشبابية المستقلة"، وقائمة "الوفاء والبناء"، وقائمة "طفح الكيل"، فيما يستمر دراسة باقي الطلبات.

وأوضحت اللجنة في بيانها أن باب الترشح لانتخابات المجلس التشريعي 2021، سيبقى مفتوحا حتى منتصف ليلة 31 مارس/آذار الجاري علما بأن الكشف الأولي للقوائم والمرشحين سيعلن رسميا بتاريخ 6 أبريل المقبل.

وتقدم محمد دحلان، الذي فصلته حركة فتح قبل عدة سنوات، بقائمة لخوض الانتخابات تحت اسم قائمة "المستقبل" بدون أن يكون مرشحا عنها.

ولم تتقدم حركة فتح بزعامة الرئيس محمود عباس بقائمتها بعد للمشاركة في هذه الانتخابات، ومن المتوقع أن تقدمها غدا الثلاثاء أو بعد غد الأربعاء قبل انتهاء موعد قبول الطلبات.

أما حركة حماس، فتقدمت رسميا بقائمتها تحت اسم "القدس موعدنا"، في مقري لجنة الانتخابات المركزية، بمدينة غزة، والبيرة بالضفة الغربية.

وقال المتحدث باسم الحركة، عبد اللطيف القانوع، في تصريح لوكالة الأناضول إن القيادي خليل الحية يترأس هذه القائمة.

وأوضح أن القائمة تضم 132 شخصية (تعادل عدد مقاعد البرلمان) من قطاع غزة والضفة الغربية بما فيها مدينة القدس الشرقية المُحتلّة.

وقال المرشح عن قائمة حركة حماس جمال الطويل لـ"رويترز" (Reuters) "قائمة من اسمها بوصلتها نحو القدس في انحياز كامل لقضايا شعبنا وبالذات القدس المستهدفة من قبل الاحتلال الصهيوني بإجراءاته وتهجير شعبنا وتفريع القدس من أهلها".

وأوضح الطويل -وهو من سكان مدينة البيرة في الضفة الغربية- أن أعضاء حركة حماس في الضفة الغربية يتعرضون للتهديد من إسرائيل بعدم المشاركة في هذه الانتخابات.

وذكرت لمى خاطر الكاتبة والمرشحة عن الحركة أن نسبة النساء في القائمة حوالي 30%.

وقالت لمى لرويترز ردا على سؤال عن خشيتها من اعتقال إسرائيل لها "نحن الأصل لا نسعى للسجون ولا نحب السجون، الميادين أولى بنا من السجون وكأناس فاعلين لهم أهداف في خدمة الوطن حتى المشاركة في هذا المشروع الوطني الكبير".

ووفق مرسوم رئاسي سابق، ستجرى الانتخابات الفلسطينية على 3 مراحل خلال العام الجاري: تشريعية (برلمانية) في 22 مايو/أيار، ورئاسية في 31 يوليو/تموز، وانتخابات المجلس الوطني في 31 أغسطس/آب.

وفي حال جرت الانتخابات في موعدها ستكون المرة الأولى منذ 15 عاما، عندما فازت حركة حماس بأغلبية مقاعد المجلس التشريعي في آخر انتخابات عامة في 2006.

وتظهر أرقام لجنة الانتخابات الفلسطينية أن حوالي 2.5 مليون مواطن في الضفة الغربية وقطاع غزة سجلوا للمشاركة في هذه الانتخابات، التي ستكون وفق التمثيل النسبي الكامل، بمعنى أن المشاركة فيها ستكون من خلال القوائم فقط.​​​​​​