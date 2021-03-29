السودان.. انقسام واسع بعد اتفاق الحكومة والحركة الشعبية شمال على علمانية الدولة

انضمت حركة الإصلاح الآن وتحالف "الشباب الثوري السوداني" إلى قائمة الكيانات والأحزاب السودانية الرافضة لاتفاق "إعلان المبادئ" الذي وقّعته الحكومة السودانية والحركة الشعبية شمال، أمس الأحد في جوبا، والذي ينص على علمانية الدولة، ويمهد للتفاوض بين الطرفين بالسودان الشهر المقبل.

وفور إعلان الاتفاق انقسم الشارع السوداني بين قوى أيدت الاتفاق وسارعت للترحيب به، وقوى أخرى أعلنت رفضها الشديد له.

وقالت حركة الإصلاح الآن في بيان إن "البلاد استيقظت وقد غلت رقبتها باتفاق جديد وقع في غفلة منها بأسلوب المباغتة والمفاجأة المعلوم والمعتمد في فنون المعارك العسكرية".

وأضاف البيان أن الاتفاق لم تشرك فيه، بل لم تخطر به مجرد إخطار، أي جهة أخرى رسمية أو أهلية مما تعج بها ساحة السياسة السودانية.

ووفقا للبيان فقد تناول الاتفاق واحدة من أعقد القضايا السياسية والتي ظلت من ثوابت الأجندة السياسية في السودان منذ الاستقلال، وبصورة خاصة تناول مسألة الدين والدولة، وفصل فيها بأكثر مما يطالب به رئيس الحركة الشعبية عبدالعزيز الحلو.

وبدوره، قال تحالف الشباب الثوري في بيان إنه "يعتبر ما أقدمت عليه حكومة الفترة الانتقالية، انتهاكا صارخا للمواثيق والأعراف الدولية والمحلية، وتغولا في شأن يخضع لإرادة الشعب السوداني ولا يحق لحكومة انتقالية وحركة مسلحة البت فيه أبدا".

واعتبر البيان ربط إعلان المبادئ مع الوثيقة الدستورية ووضعها كدستور دائم للسودان، تجاوزا للخطوط الحمراء، داعيا الشعب السوداني لإنكار هذا الاتفاق المشين ورفضه.

كما قال الأمين السياسي لحزب المؤتمر الشعبي المعارض في السودان عبدالوهاب سعد -في تعليق على اتفاق المبادئ- إن البرهان لا يملك تفويضا من الشعب السوداني لفصل الدين عن الدولة وإن على الجميع احترام المؤسسية والخيار الديمقراطي في اتخاذ مثل هذه القرارات مهما كانت نتائجه.

كما رفض منبر السلام العادل بالسودان الاتفاق، وقال الطيب مصطفى رئيس المنبر للجزيرة، إن إعلان المبادئ الموقع يكرس للعلمانية ويتجاوز الوثيقة الدستورية.

وأضاف مصطفى أن السودان يعيش في ظل انقلاب عسكري كامل الدسم، يفعل قائده ما يريد.

اتفاق المبادئ أثار ردود فعل غاضبة بسبب تبنيه علمانية الدولة (رويترز)

ترحيب

في المقابل، قال رئيس الوزراء السوداني عبدالله حمدوك إن "توقيع إعلان المبادئ بين رئيس مجلس السيادة ورئيس الحركة الشعبية – شمال، بادرة شجاعة ودليل على توفر الإرادة الصلبة لدى كل السودانيين لاستكمال المرحلة الثانية من سلام السودان".

وأضاف حمدوك في بيان صحفي، "ستستمر كل الجهود وصولا لاتفاق سلام شامل وعادل لا يستثني أحدا"، على حد تعبيره.

وقال رئيس بعثة الأمم المتحدة المتكاملة بالسودان "يونيتامس"، فولكر بيرتس، في تغريدة على تويتر "مبارك للسودان إعلان المبادئ، إنها خطوة مهمة نحو سلام شامل في السودان".

بدوره، أكد حزب الأمة القومي -أبرز أحزاب قوى إعلان الحرية والتغيير، في بيان- أن "إعلان المبادئ يمثل خطوة إيجابية مهمة لاستكمال مطلوبات السلام ووقف الحرب وتحقيق الأمن والاستقرار".

واعتبرت الجبهة الثورية -حركات مسلحة- في بيان صادر عن رئيسها الهادي إدريس، أن توقيع إعلان المبادئ "خطوة في الاتجاه الصحيح واستكمال لمسيرة السلام".

بدوره، قال رئيس حزب المؤتمر السوداني -أحد أحزاب قوى إعلان الحرية والتغيير- عمر الدقير، في تغريدة "نرحب بتوقيع إعلان المبادئ، ونعتبره خطوة كبيرة للأمام".

وأصدر تجمع المهنيين السودانيين بيانا أعلن فيه ترحيبه بالاتفاق، مشددا على أن ذلك يمثل خطوة في غاية الأهمية لتحقيق السلام الشامل والعادل، ووقف الحرب نهائيا وبناء دولة المواطنة وسيادة حكم القانون.

بنود الاتفاق

وينص إعلان المبادئ على فصل الدين عن الدولة، وحيادية الدولة في الشؤون الدينية، وكفالة حرية المعتقدات، وألا تتبنى الدولة أي ديانة لتكون رسمية في البلاد.

ويتضمن الاتفاق الحكم الذاتي للأقاليم السودانية في إطار نظام فدرالي، وإنشاء جيش قومي موحد يعكس التنوع السوداني.

وتقاتل الحركة الشعبية، القوات الحكومية في ولايتي جنوب كردفان (جنوب) والنيل الأزرق (جنوب شرق) منذ يونيو/حزيران 2011.‎

وفي 3 أكتوبر/تشرين الأول 2020، جرى توقيع اتفاق جوبا بين الحكومة السودانية وممثلين عن حركات مسلحة منضوية داخل تحالف "الجبهة الثورية"، في حين لم تشارك فيه الحركة الشعبية، وحركة تحرير السودان بقيادة عبدالواحد نور، التي تقاتل في دارفور.

وإحلال السلام في السودان أحد أبرز الملفات على طاولة حكومة حمدوك، وهي أول حكومة منذ أن عزلت قيادة الجيش في أبريل/نيسان 2019، عمر البشير من الرئاسة، تحت ضغط احتجاجات شعبية مناهضة لحكمه.