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سياسة|قطر

أمير دولة قطر يتلقى اتصالا هاتفيا من ولي العهد السعودي

أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني (يمين) وولي العهد السعودي محمد بن سلمان (الجزيرة-رويترز)
أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني (يمين) وولي العهد السعودي محمد بن سلمان (الجزيرة-رويترز)
28/3/2021-|آخر تحديث: 29/3/202102:56 AM (مكة المكرمة)

أجرى ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان اتصالا هاتفيا مع أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني.

وأفادت وكالة الأنباء السعودية بأن ولي العهد السعودي استعرض خلال الاتصال مبادرة "السعودية الخضراء"، ومبادرة "الشرق الأوسط الأخضر"، وما تضمنته من أهمية العمل المشترك في المنطقة لمواجهة التحديات البيئية، إلى جانب وضع خارطة طريق إقليمية طموحة تشمل الطاقة النظيفة والتشجير والمحميات الطبيعية.

وقد أعرب أمير دولة قطر عن تقديره لهذه المبادرة، ودعم بلاده لكل الجهود التي تحقق أهدافها.

وتعتزم السعودية إطلاق مبادرتين تستهدفان خفض انبعاثات الكربون، والحد من التلوث وتدهور الأراضي.

وقال ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان إن مبادرة السعودية الخضراء تستهدف زراعة 10 مليارات شجرة داخل السعودية خلال العقود المقبلة، وتقليص الانبعاثات عبر مشاريع الطاقة المتجددة التي ستوفر 50% من إنتاج الكهرباء، بحلول عام 2030، كما ستعمل الرياض مع دول عربية أخرى على مبادرة الشرق الأوسط الأخضر، لزراعة 40 مليار شجرة أخرى، ضمن ما اعتُبر أكبر برنامج لإعادة التشجير في العالم.

المصدر : الجزيرة

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