"هز زبلتك".. وقفة احتجاجية بتونس للمطالبة بإرجاع حاويات نفايات لإيطاليا

282 حاوية نفايات منزلية واردة من إيطاليا ما تزال في ميناء سوسة منذ صيف عام 2020 رغم المطالبات بإعادتها

نظم العشرات من ناشطي المجتمع المدني بتونس وقفة احتجاجية الأحد في ميناء سوسة شرق البلاد، للمطالبة بإرجاع نفايات منزلية تم توريدها بطريقة غير قانونية من إيطاليا.

وردد المحتجون شعارات من قبيل "لا سيادة وطنية دون سيادة بيئية" و"لا عدالة اجتماعية دون عدالة بيئية"، كما توجهوا إلى السلطات الإيطالية بشعار "هز زبلتك" (خذ نفاياتك)، مطالبين السلطات التونسية بالإسراع في إرجاع 282 حاوية نفايات منزلية إلى إيطاليا.

وأفادت مصادر متطابقة بأن حاويات النفايات المنزلية التي يُمنع استيرادها وفق القانون التونسي والتشريعات الدولية، ما تزال في ميناء محافظة سوسة منذ صيف 2020.

تلويح بالتصعيد

وأفاد مراسل الأناضول بأن حركة الدخول من بوابة الميناء تعطلت لمدة ساعة بعد أن أغلق المحتجون المدخل، في حركة رمزية.

ويؤكد حمدي بن صالح -أحد الناشطين المشاركين في التظاهرة- أن "الخميس المقبل، سنواصل الاحتجاج أمام السفارة الإيطالية في تونس.. إنها رسالة إلى الشعب الإيطالي ليتضامن مع الشعب التونسي" لإرجاع النفايات.

وتابع "اليوم قمنا بتصعيد نسبي تمثل في الوقوف مدة ساعة أمام مدخل الميناء لمنع الشاحنات من الدخول.. نتمنى عدم احتياجنا للتصعيد وإيجاد حلول حتى لا ننتقل إلى مراحل أخرى (لم يوضحها)".

بينما يُبين المستشار البلدي مجدي بن غزالة أن "هذه جريمة في حق الشعب التونسي.. نطالب السلطات بحزم أكبر".

وكتب المحتجون على براميل من الحديد "لترفع إيطاليا نفاياتها".

ملف حاويات النفايات بسوسة كان حاضرا خلال زيارة وزير الخارجية التونسي إلى إيطاليا الجمعة (وكالة الأنباء الأوروبية)

وقال المتحدث باسم المحكمة الابتدائية بسوسة جابر الغنيمي الخميس، إن السلطات الإيطالية فرضت على شركة "كومبني" (جنوب) إرجاع هذه الحاويات في آجال لا تتجاوز 90 يوما بداية من 9 ديسمبر/كانون الأول الماضي.

ويلاحق في قضية الفساد هذه 26 شخصا من بينهم 8 مسجونين على غرار وزير البيئة السابق مصطفى العروي ومسؤولين في الجمارك، وآخر في حالة فرار وهو مدير الشركة التونسية الموردة للنفايات، وفقا للغنيمي.

وأفاد المكلف العام بنزاعات الدولة علي عبّاس الخميس بأن "الدولة تبذل جهودا دبلوماسية كبيرة لإيجاد حلول مع السلطات الإيطالية لإرجاع النفايات في أقرب الآجال".

وأضاف أن "الشركة الإيطالية المصدرة هي التي تتراخى عبر اللجوء المتكرر إلى قضاء بلدها، ولكن هذه مشكلتهم الداخلية ويجب على السلطات الإيطالية تحمّل مسؤوليتها لإرجاع النفايات".

وخلال زيارته لروما، الجمعة، تطرق وزير الخارجية التونسي، عثمان الجرندي، مع نظيره، لويجي دي مايو، إلى ملف إرجاع النفايات الإيطالية إلى مصدرها، دون صدور قرار بأي إجراء بهذا الخصوص.

وأثارت القضية الرأي العام التونسي ويبدو أن هذا الملف يكشف تفرّعات لتجارة النفايات غير المشروعة التي تتزايد في مواجهة تشديد المعايير الأوروبية.

وحذر الإنتربول في تقرير صدر في أغسطس/آب الماضي من الارتفاع الكبير لشحنات نفايات البلاستيك غير القانونية منذ عام 2018.