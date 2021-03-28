كورونا.. توفر أكثر من نصف مليار جرعة لقاح عالميا والعدوى تتزايد بالهند ودول أخرى

سجلت الهند أعلى حصيلة إصابات يومية بكورونا منذ منتصف أكتوبر/تشرين الأول الماضي، فيما اقتربت الإصابات الجديدة في البرازيل من 86 ألفا.

وقالت وزارة الصحة الهندية اليوم الأحد إن البلاد سجلت 62 ألفا و714 إصابة خلال الـ24 ساعة الماضية، وذلك في أعلى حصيلة يومية منذ منتصف أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

كما أظهرت بيانات الوزارة تسجيل 312 وفاة بالفيروس، لترتفع بذلك أعداد الوفيات اليومية إلى أعلى مستوى منذ عيد الميلاد.

وفرضت سلطات ولاية ماهاراشترا بغرب البلاد حظرا ليليا للتجول اليوم، لمواجهة الارتفاع القياسي في عدد الإصابات، حيث سجلت مومباي العاصمة المالية للهند 6123 إصابة جديدة.

وقالت كيشور بيدنيكار رئيسة بلدية مومباي "نشهد معدلا أعلى لإصابات كوفيد في المباني السكنية الشاهقة مقارنة بالعشوائيات، ولمنع الانتشار لن يسمح إلا بالخدمات الضرورية".

وبدأت التساؤلات تطفو على السطح في الهند حول حملة تصدير اللقاحات التي تنفذها الحكومة، حيث قدمت 61 مليون جرعة لقاح إلى ما يصل إلى 77 دولة في شكل منح وصفقات تجارية، في حين لم يتلق التطعيم سوى عدد قليل من سكان البلاد.

وعلى مستوى العالم، بلغ إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا أكثر من 126 مليونا و726 ألفا، كما تجاوز عدد الوفيات المليونين و777 ألفا.

أما عدد جرعات اللقاح التي منحت عالميا فبلغ أكثر من 541 مليون جرعة.

جنازة لأحد ضحايا المرض في ساو باولو البرازيلية (الأناضول)

المنطقة العربية

من جهة أخرى، ارتفع عدد الإصابات اليومية بفيروس كورونا في السعودية إلى أكثر من 500 للمرة الأولى منذ أكتوبر/تشرين الأول الماضي، وقالت وزارة الصحة إن السبب في ذلك يعود إلى زيادة التجمعات، والتراخي في الامتثال للإجراءات الوقائية.

وارتفع العدد الإجمالي للمصابين بالفيروس في السعودية إلى أكثر من 387 ألفا، توفي منهم 6643.

بدورها، قالت وزارة الصحة المصرية أمس السبت إنها سجلت 683 إصابة و41 وفاة بفيروس كورونا، ليصل الإجمالي إلى حوالي 200 ألف إصابة، و11 ألفا و845 وفاة.

وفي قطر، تظهر بيانات وزارة الصحة تسجيل 639 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليصل إجمالي عدد الإصابات إلى 14 ألفا و580 حالة، فيما لم تسجل أي وفاة بالفيروس مؤخرا.

كما بلغ إجمالي عدد جرعات اللقاح التي تم إعطاؤها في قطر أكثر من 740 ألفا.

وما زال العراق على رأس قائمة الدول المتضررة في المنطقة، إذ يتجاوز عدد الإصابات فيه 827 ألفا، بعد تسجيل أكثر من 5 آلاف إصابة جديدة بفيروس كورونا.

أما إجمالي الوفيات بالفيروس في العراق فيزيد على 14 ألفا.

مناطق متفرقة

من ناحية أخرى، سجلت البرازيل وحدها خلال 24 ساعة حوالي 86 ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليصل الإجمالي إلى حوالي 12.5 مليون حالة.

أما الولايات المتحدة -التي تتصدر قائمة الدول المتضررة عالميا- فسجلت حوالي 60 ألف إصابة جديدة بالفيروس، ليتجاوز الإجمالي 30 مليونا و239 ألفا.

وأعلنت روسيا اليوم الأحد تسجيل 9088 إصابة جديدة بفيروس كورونا، من بينها 1878 حالة في العاصمة موسكو، ليرتفع الإجمالي على مستوى البلاد إلى 4.5 ملايين حالة.

وذكرت السلطات أنه تم تسجيل 336 وفاة خلال الساعات الـ24 الماضية، مما رفع العدد الرسمي للوفيات بكورونا في روسيا إلى 97 ألفا و740 حالة.

وأظهرت بيانات معهد روبرت كوخ اليوم الأحد ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا في ألمانيا إلى مليونين و772 ألف حالة، بعد تسجيل أكثر من 17 ألف إصابة جديدة، كما ارتفع عدد الوفيات إلى 75 ألفا و870 بعد تسجيل 90 وفاة جديدة.

وقال كبير موظفي مكتب المستشارية الألمانية هيلج براون إنه ينبغي للحكومة السعي لتقليل معدل انتشار العدوى في الأسابيع القليلة المقبلة وإلا ستخاطر بظهور سلالات جديدة مقاومة للقاحات.

وفي جنوب أفريقيا، قال وزير الصحة زويلي مخيزي إن الحكومة تعتزم تطعيم 200 ألف شخص يوميا ابتداء من منتصف مايو/أيار المقبل.

وأقامت الحكومة ألفي مركز تطعيم، لكن نقص الجرعات يهدد خطط جنوب أفريقيا لتطعيم ثلثي مواطنيها هذا العام، وذلك على الرغم من أنه من المقرر أن تستقبل 2.8 مليون جرعة من لقاح "جونسون آند جونسون" (Johnson and Johnson) بحلول نهاية الشهر المقبل.

وسجلت جنوب أفريقيا حتى الآن أكثر من 1.5 مليون إصابة بفيروس كورونا، وأكثر من 52 ألف وفاة.