منذ الثلاثاء الماضي، وعلى مدار 5 أيام، شهدت مصر عدة حوادث متتالية، منها ما أسفر عن سقوط ضحايا، ومنها ما سبب خسائر في الاقتصاد، وربما في السمعة الدولية أيضا، وبينما علت أصوات على مواقع التواصل الاجتماعي تحمّل الفساد والإهمال والإدارة العسكرية للبلاد المسؤولية، كان هناك أصوات أخرى اختارت أن ترجع إلى سبب يعود تاريخه لآلاف السنين.

عبر وسم عنوانه "نقل المومياوات" ربط عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي بين الحوادث المؤسفة التي تعيشها البلاد -مثل توقف حركة الملاحة بقناة السويس وتصادم قطارين بصعيد مصر وانهيار عقار بالقاهرة- وبما يطلق عليه "لعنة الفراعنة".

وتعتزم الحكومة المصرية نقل 22 مومياء لملوك مصر القدماء من المتحف المصري الكبير بميدان التحرير وسط القاهرة إلى متحف الحضارة بحي عين الصيرة جنوبي شرق العاصمة، في احتفالية من المقرر أن تقام في 3 أبريل/نيسان القادم.

وقد دفع نقل المومياوات الفرعونية لمكان جديد إلى تخوفات البعض من لعنة الأجداد التي تتناولها بعض الروايات القديمة حول عقاب كل من يتجرأ على اقتحام مقابر موتى الفراعنة الذي حكموا مصر قبل آلاف السنين.

سيضرب الموت بجناحيه السامين كل من يعكر صفو الملك

ما نقش على باب مقبرة توت عنخ آمون

واحنا هننقل 22 ملك وملكة#نقل_المومياوات pic.twitter.com/7IWqkXdLkH — بتاع تحاليل (@kandetta) March 27, 2021

دي لعنة فراعنة عشان نقل المومياوات بجد ولا ايه؟؟🤔 pic.twitter.com/h3ZvjsRmB4 — Dr_Nova (@Dr_nova777) March 27, 2021

الواحد من ساعه خبر نقل المومياوات ومصر بتولع😂😂 الحق يا عم لعنه الفراعنه 😂💔 pic.twitter.com/XP5iilyGI6 — 🧚🏻‍♀️ (@_deaLsola) March 27, 2021

#نقل_المومياوات. يعني احنا لسه بنجهز للنقل وحصل ده كله .اومال لم ننقلهم هيعملو فينا أيه 😁😒😒 pic.twitter.com/Mw9EvZ3Ioh — ismail (@Neam_9090) March 27, 2021

في أسبوع واحد قناة السويس

قطاري سوهاج

عمارة جسر السويس

كوبرى المريوطية

حريق بمحطة قطار الزقازيق أنا بقول نلغي موضوع نقل المومياوات الملكية و نسيبهم مكانهم 🙄 pic.twitter.com/2T8rEXMQPv — Esaaam (@Esaaam17) March 27, 2021

في المقابل انتقد آخرون إقحام المصري القديم في الواقع المؤسف الذي صنعه الأحفاد بأيديهم، معتبرين الحديث عن لعنة الفراعنة نوعا من التشويه للحضارة المصرية.

كما رأى آخرون أن استدعاء لعنة الفراعنة في هذا السياق المؤلم قد يكون نوعا من صرف الأنظار عن الأسباب المرتبطة بالواقع الحالي من فساد وإهمال واستبداد.

هو حد مصدق ان الكوارث اللي عمالة تحصل دي لعنة نقل المومياوات فعلا !!

يعني الابتلاءات دي مش من ظلم الناس لبعض و اكل حقوق البعض و الخبث و العبث في الارض !!

يعني انتوا مصدقين ان حجارة بتحكم في أقدار ؟ — يـارا 🥰 (@Yara01351068) March 27, 2021

مفيش حاجه اسمها لعنة الفراعنه

بلاش نكون احنا اصحاب الحضارة اللي بنشوهها بايدينا 😞

مفاهيم كتيير مغلوطه بنتداولها ونصدقها من غير بحث ولا درايه🕵️

زي لعنة الفراعنه وعروسة النيل وغيره #نقل_المومياوات pic.twitter.com/sugBwYly3s — arch esraa (@Esraa01101540) March 27, 2021

طب ميمكن الموكب يعدي بسلام وميحصلش حاجه ولو ركزناهنلاقي ان كل حاجه حاصله فمصر بفعل فاعل وبتحصل كتير اذا كان حوادث قطره انهيار عقارات كل ده إهمال ليه نربطه بالفراعنه 🤔#نقل_المومياوات — moaa mody (@moaamody13) March 28, 2021

وعلى مدار الأيام الماضية شهدت مصر عدة حوادث منها جنوح سفينة عملاقة بقناة السويس، الثلاثاء الماضي، وهو ما أدى لتوقف حركة الملاحة حتى اللحظة، وكبد الحكومة خسائر تصل لنحو 15 مليون دولار يوميا، كذلك شهدت مصر تصادم قطارين يوم الجمعة الماضي، وأسفر ذلك عن سقوط عشرات القتلى والجرحى، فضلا عن انهيار عقار في القاهرة مما أدى إلى مقتل أكثر من 20 شخصا.

وامتدت الحوادث فشملت أيضا نشوب حريق بمحلات تجارية مجاورة لمحطة القطارات بمحافظة الشرقية، وسقوط جزء حديدي -من أعلى "كوبري ترسا" (جسر ترسا) وهو تحت الإنشاء- على سيارتين بمحافظة الجيزة.

وصاحب اكتشاف المقابر الفرعونية في أواخر القرن الـ 19 بعض الوفيات من أطقم البعثات المستكشفة، وهو ما ربطه البعض بأساطير حول انتقام المصري القديم ممن يحاولون اقتحام مكان موته.

وعزز تلك الأساطير وجود بعض العبارات التحذيرية على أبواب المقابر الفرعونية، منها "سيضرب الموت بجناحيه السامين كل من يعكر صفو الملك"، وهي العبارة المنقوشة على مقبرة الملك توت عنخ آمون.

غير أن الأبحاث العلمية أرجعت سبب وقوع وفيات بين المستكشفين إلى التعرض لجراثيم وبكتريا سامة كانت تعيش في المقابر الفرعونية المغلقة منذ آلاف السنين، أما العبارات التحذيرية التي نقشها المصري القديم فربما كانت لتخويف اللصوص من سرقة المدافن الممتلئة بالذهب.