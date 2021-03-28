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سياسة|مصر

ارتفاع عدد ضحايا انهيار مبنى شرق القاهرة

لم يعلن رسميا عن أسباب انهيار العقار وعدد سكانه (رويترز)
لم يعلن رسميا عن أسباب انهيار العقار وعدد سكانه (رويترز)
28/3/2021

أفادت وسائل إعلام مصرية بارتفاع حصيلة القتلى جراء انهيار مبنى سكني فجر السبت في حي السلام شرق العاصمة المصرية إلى 25 شخصا.

وأوردت صحيفة الأهرام (حكومية) على موقعها أن قوات الحماية المدنية بالقاهرة تمكنت من انتشال مزيد من الجثث من تحت أنقاض العقار المنهار "ليرتفع عدد الوفيات إلى 25 شخصا، وعدد المصابين إلى 25 شخصا".

وكانت آخر حصيلة معلنة لضحايا الحادث 18 قتيلا، إلى جانب 23 مصابا، في انهيار المبنى المكون من 10 طوابق بمنطقة جسر السويس في العاصمة المصرية القاهرة.

كما أشارت صحيفة الأهرام اليوم الأحد، لاستمرار أعمال البحث عن ضحايا آخرين واستخراجهم من تحت أنقاض المبنى المنكوب.

والسبت، أعلنت السلطات المصرية، انهيار المبنى المكون من 10 طوابق فجرا، دون الكشف عن عدد السكان الموجودين آنذاك بالعقار.

ولم يعلن رسميا عن أسباب انهيار العقار وعدد سكانه، إلا أن صحيفة الوطن الخاصة، قالت نقلا عن مصادر لم تسمها، إن تعديلات في أساسات العقار كانت السبب الرئيسي في انهياره، وهو ما لم يتسن تأكيده من مصدر رسمي.

وجاءت هذه الحادثة عقب حادث تصادم قطارين وقع الجمعة في محافظة سوهاج في صعيد مصر، مما أدى إلى وقوع العشرات بين قتيل وجريح.

وتزامن ذلك مع أزمة السفينة التي جنحت في قناة السويس، الأمر الذي تسبب في إغلاقها منذ الثلاثاء الماضي وتعطل الملاحة في القناة لليوم الرابع على التوالي، في وقت تتواصل فيه الجهود لتعويمها.

المصدر : وكالات

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