البث الحي
سياسة|صومال

قبيل الانتخابات.. حركة الشباب تدعو لضرب المصالح الأميركية والفرنسية في جيبوتي

حركة الشباب تقاتل الحكومة الصومالية منذ عدة سنوات (الجزيرة)
حركة الشباب تقاتل الحكومة الصومالية منذ عدة سنوات (الجزيرة)
28/3/2021

دعا زعيم حركة الشباب الإسلامية الصومالية أبو عبيدة أحمد عمر إلى ضرب المصالح الأميركية والفرنسية في جيبوتي.

وقال زعيم حركة الشباب -في مقطع فيديو نشر مساء السبت قبل أقل من أسبوعين على الانتخابات الرئاسية في هذه الدولة الصغيرة في القرن الأفريقي- إن "الرئيس الجيبوتي إسماعيل عمر جيلي حوّل البلاد إلى قاعدة عسكرية تجري بداخلها عملية التخطيط والإدارة للحرب ضد المسلمين في شرق أفريقيا".

ويحكم جيلي جيبوتي منذ 1999 ويسعى للفوز بولاية خامسة في 9 أبريل/نيسان المقبل.

وبفعل موقعها الجغرافي الفريد على حدود أفريقيا وشبه الجزيرة العربية، قبالة مضيق باب المندب الذي يربط البحر الأحمر بخليج عدن، تستضيف جيبوتي العديد من القواعد العسكرية الأجنبية.

وتضم هذه المستعمرة الفرنسية السابقة أكبر كتيبة فرنسية في أفريقيا (حوالى 1500 عسكري).

وتوجد فيها أيضا القاعدة الأميركية الدائمة الوحيدة في أفريقيا (4 آلاف جندي) والتي تنطلق منها عمليات مكافحة الإرهاب خصوصا في الصومال.

كما أن فيها وجودا عسكريا لليابان وإيطاليا وكذلك الصين التي أنشأت عام 2017 قاعدة عسكرية ومرفأ.

من جانب آخر، تشارك جيبوتي بكتيبة في قوة الاتحاد الأفريقي بالصومال (أميصوم) التي تقاتل حركة الشباب الإسلامية في الصومال.

في مايو/أيار 2014، هاجم كوماندوز انتحاري مطعما يرتاده أجانب في جيبوتي ما تسبب بسقوط قتيل تركي و20 جريحا على الأقل بينهم 7 فرنسيين و4 ألمان.

وفي إعلان تبنّيها العملية قالت حركة الشباب إنها "هاجمت مطعما يرتاده بشكل خاص صليبيون فرنسيون وحلفاؤهم من حلف شمال الأطلسي".

المصدر : الفرنسية

حول هذه القصة

المزيد من سياسة

حادث قناة السويس.. ما حجم الضرر على التجارة العالمية؟ وهل يفيد المشاريع المنافسة؟

السفينة العملاقة الجانحة تسد مجرى قناة السويس منذ 5 أيام رغم المحاولات الحثيثة لتعويمها (الأوروبية)

يستخدم عبارة ذكية.. كيف تمكن ترامب من نشر معلوماته المضللة للملايين دون أن يُحاسب عليها؟

ترامب استخدم كلا من تويتر وفيسبوك في الترويج لادعاءاته حول تزوير الانتخابات (الجزيرة)

مذكرات “الخميس الأسود”.. هل حاولت النهضة ويوسف الشاهد الانقلاب على السبسي؟

كتاب الناصر جاء في شكل مذكرات باللغة الفرنسية تطرق خلالها لمسيرته السياسية التي امتدت لنحو 5 عقود (الجزيرة نت)

بعد محادثات مع الحوثيين في مسقط.. المبعوثان الأميركي والأممي بالرياض لبحث ملف السلام والمعارك تحتدم بمأرب

(الجزيرة)
الأكثر قراءة

السفينة الجانحة بقناة السويس.. اتجاه لتخفيف الحمولة وتأهب في ميناء العقبة الأردني

خبراء حذروا من أن عملية تخفيف الأحمال ستكون معقدة وطويلة (رويترز)

أطعمة ومشروبات لا تتناولها على معدة فارغة

من يمول سد النهضة؟.. تعرف على أبرز الشركات والدول التي تتولى عملية التمويل والدعم

شاهد- المساعد احتسبه والحكم رفضه.. هل هدف رونالدو المُلغى في مرمى صربيا صحيح؟

رونالدو خرج غاضبا من الملعب بعد إلغاء هدفه الصحيح (غيتي)