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سياسة|مصر

قتلى وجرحى في انهيار مبنى سكني من 10 طوابق في القاهرة

مواطنون خلال محاولتهم البحث عن السكان المفقودين أسفل الأنقاض (مواقع التواصل)
مواطنون خلال محاولتهم البحث عن السكان المفقودين أسفل الأنقاض (مواقع التواصل)
27/3/2021-|آخر تحديث: 27/3/202112:12 PM (مكة المكرمة)

أفادت وسائل إعلام مصرية بانهيار مبنى مكون من 10 طوابق بمنطقة جسر السويس في العاصمة المصرية القاهرة.

وأكدت تقارير إعلامية مصرية ارتفاع عدد ضحايا انهيار المبنى إلى 8 وفيات و29 جريحا.

وأظهر مقطع فيديو تداولته وسائل إعلام محلية بعض المواطنين خلال محاولتهم البحث عن السكان المفقودين أسفل الأنقاض، مع وجود قوات الحماية المدنية في موقع الحادث.

وتأتي هذه الحادثة عقب حادث تصادم قطارين وقع أمس في محافظة سوهاج في صعيد مصر، مما أدى إلى وفاة 32 راكبا على الأقل، وإصابة نحو 165 آخرين.

وتزامن ذلك مع أزمة السفينة التي جنحت في قناة السويس، الأمر الذي تسبب في إغلاقها منذ الثلاثاء الماضي وتعطل الملاحة في القناة لليوم الرابع على التوالي، في وقت تتواصل فيه الجهود لتعويمها.

المصدر : الجزيرة

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