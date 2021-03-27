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سياسة|سودان

الداخلية السودانية: مصرع شخصين وفقدان 3 في حادثة غرق المركب بالولاية الشمالية

المركب كان يضم 14 شخصا بينهم مسؤولون وقيادات محلية كانوا متوجهين للقاء وفد اتحادي رفيع

سودانيون يتجمعون حول جثمان المدير التنفيذي لمحلية وادي حلفا (مواقع التواصل)
سودانيون يتجمعون حول جثمان المدير التنفيذي لمحلية وادي حلفا (مواقع التواصل)
27/3/2021-|آخر تحديث: 27/3/202111:20 PM (مكة المكرمة)

قالت وزارة الداخلية السودانية إن شخصين لقيا مصرعهما وفقد 3 آخرون -اليوم السبت- بحادثة غرق المركب السريع في بحيرة النوبة شمال البلاد.

وفي بيان نشرته الوكالة السودانية للأنباء، أكدت الوزارة وفاة المدير التنفيذي لمحلية حلفا إسماعيل بلال، ورقيب أول يتبع للقوات البحرية، مشيرة إلى أن البحث لا يزال جاريا عن 3 أشخاص هم في عداد المفقودين.

وقالت الوزارة إن وفدا اتحاديا تحرّك من مطار الخرطوم إلى الولاية الشمالية في زيارة تفقدية، وقد ضم وزير الداخلية الفريق أول عز الدين الشيخ علي منصور، ووزير النقل ميرغني موسى حمد، وعددا من كبار ضباط الوزارة، وهبط في مطار دنقلا، وكان في استقباله الوالي ومدير شرطة الولاية وعدد من ضباط الشرطة.

وبحسب المكتب الصحفي للشرطة، فإن الوفد واصل رحلته عبر البر إلى محلية حلفا برفقة لجنة أمن الولاية الشمالية، وفي هذه الأثناء تحرك وفد لجنة أمن محلية حلفا قاصدا منطقة أرقين، للاجتماع بالوفد الاتحادي عبر زورق نهري، وقد تعرّض لحادث غرق بسبب سوء الأحوال الجوية، حيث كان يحمل 14 راكبا هم لجنة أمن المحلية والقيادات العدلية والأمنية بقيادة المدير التنفيذي.

وأشار إلى أنه عقب الحادث هُرعت الأجهزة المختصة لمكان الحادث في منطقة الفانوسة على بحيرة النوبة، وقد تم إنقاذ 9 أشخاص وإسعافهم إلى مستشفى حلفا، وحالتهم مستقرة، كما تأكدت وفاة المدير التنفيذي إسماعيل بلال ورقيب أول يتبع للقوات البحرية، ولا يزال البحث جاريا عن 3 أشخاص في عداد المفقودين.

وكانت الوكالة السودانية نقلت في وقت سابق عن مدير جمارك حلفا وعضو لجنة الأمن العميد تاج السر أحمد عثمان -وهو من الناجين- قوله: إن المفقودين هم مدير شرطة المحلية، ومدير استخبارات الجمارك، وأحد أفراد استخبارات الجيش، ويجري البحث عنهم في معسكرات الصيادين والمنطقة المحيطة بموقع الحادث.

من جانبه عبّر رئيس مجلس الوزراء عبد الله حمدوك عن الحزن والأسى لنبأ غرق الزورق في الولاية الشمالية وهو في طريقه لاستقبال الوفد المركزي الزائر للولاية، للانخراط في اجتماعات ميدانية بالمنطقة.

وفي بيان صادر عنه، ترحم حمدوك على "أرواح الشهداء الذين لقوا ربهم وهم يقومون بواجبهم تجاه وطنهم وشعبهم".

المصدر : الجزيرة + وكالات

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