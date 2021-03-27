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سياسة|صين

كيسنجر يحذر من حرب إذا لم تتوصل واشنطن وبكين إلى تفاهم

كيسنجر قال إن الأمر الآن أكثر خطورة مما كان عليه سابقا، إذ إن الأسلحة فائقة التكنولوجيا التي يمتلكها الجانبان قد تؤدي إلى صراع خطير للغاية

كيسنجر كان له تأثير كبير على أهم الأحداث السياسية في حقبة السبعينيات من القرن الماضي (غيتي)
كيسنجر كان له تأثير كبير على أهم الأحداث السياسية في حقبة السبعينيات من القرن الماضي (غيتي)
26/3/2021

حث الدبلوماسي الأميركي المخضرم هنري كيسنجر الولايات المتحدة على التوصل إلى تفاهم مع الصين حول نظام عالمي جديد لضمان الاستقرار، وإلا سيواجه العالم فترة خطيرة مثل تلك التي سبقت الحرب العالمية الأولى.

وكان لكيسنجر (97 عاما) تأثير كبير على أهم الأحداث السياسية في حقبة السبعينيات من القرن الماضي أثناء عمله وزيرا للخارجية في عهد الرئيسين الجمهوريين السابقين ريتشارد نيكسون وجيرالد فورد.

وقال كيسنجر في كلمة عبر تطبيق زوم (Zoom) في فاعلية أقامها المعهد الملكي للشؤون الدولية في لندن، إن الأمر المهم يتعلق بما إذا كان بمقدور الولايات المتحدة وحلفائها الغربيين الوصول إلى تفاهم مع الصين حول نظام عالمي جديد.

وأضاف "إذا لم نصل إلى هذه النقطة وإذا لم نصل إلى تفاهم مع الصين بهذا الشأن، فسنكون إذن في الوضع الذي سبق الحرب العالمية الأولى في أوروبا، حيث كانت الصراعات المستمرة تحل على أساس فوري، لكن أحدها كان يخرج عن السيطرة في مرحلة ما".

وتابع أن الأمر الآن أكثر خطورة مما كان عليه في السابق، إذ إن الأسلحة فائقة التكنولوجيا التي يمتلكها الجانبان قد تؤدي إلى صراع خطير للغاية.

وذكر أن الولايات المتحدة ستجد على الأرجح أن من الصعوبة بمكان أن تتفاوض مع خصم مثل الصين سرعان ما سيتفوق ويصبح أكثر تقدما في بعض المجالات.

وأوضح أن المسألة الأخرى هي ما إذا كانت الصين ستقبل بهذا النظام الجديد، مشيدا بمهاراتها في تنظيم نفسها لتحقيق تقدم تكنولوجي تحت سيطرة الدولة.

لكنه قال إن على الغرب أن يرتقي بآدائه، وأضاف "يتعين على الغرب أن يؤمن بنفسه.. إنها مشكلتنا الداخلية وليست مشكلة صينية".

المصدر : رويترز

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