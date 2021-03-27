بنك الدم أعلن اكتفاءه بعد توافد أعداد كبيرة من المتبرعين لإسعاف مصابي حادثة تصادم القطارين بسوهاج

احتفى رواد مواقع التواصل الاجتماعي في مصر بشهامة أبناء محافظة سوهاج، بعد انتشار مشاهد تظهر نجدتهم لتقديم خدمات الإنقاذ والدعم لضحايا فاجعة تصادم القطارين المنكوبين، وتكاتفهم لإخراج الضحايا والتبرع بالدم للمصابين.

وأعلنت الحكومة المصرية -اليوم السبت- أنه تأكد مصرع 19 شخصا وإصابة 185، في حادث تصادم قطارين للركاب بسوهاج أمس الجمعة.

وتداول مغرّدون ومدونون صورا لتجمهر عدد من المواطنين أثناء تبرعهم بالدم، قبل أن تعلن مستشفى طهطا العام بسوهاج اكتفاء بنك الدم، واعتذارها ممن أبدوا رغبتهم بالتبرع ولم يحالفهم الحظ.

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مستشفى طهطا بسوهاج التي يُعالج بها عدد من مصابي حادث القطارين تعلن اكتفائها من الدم المقدم من المتبرعين .. والأهالي يعرضون منازلهم لاستضافة اقارب الضحايا والمصابين المغتربين. pic.twitter.com/Ek04F2oYnN — مشاريع مصر Egypt (@EgyProjects) March 26, 2021

ولفت مدونون أن المصريين يظهر معدنهم الأصيل في الشدائد، مرفقين تغريداتهم بصور لإحدى سيارات الأجرة تعرض التوصيل المجاني لكل من يريد التبرع بدمه للمصابين، إضافة إلى عرض عدد من المطاعم استعدادها لاستقبال جميع المغتربين وتقديم وجبات مجانية لهم.

ونشرت وسائل إعلام محلية صورا لجسر بشري لإنقاذ المصابين في مجرى مائي إلى جوار موقع تصادم القطارين، لضمان سرعة نقلهم إلى المستشفيات.

ونشر حساب باسم فيليب سعد تغريدة تضمنت صورة لعدد من الرجال الذين يقومون بنقل أحد ضحايا حادثة تصادم القطارين، وعلق عليها أنها بقدر ما تظهر شهامة المصريين فإنها تحرج وزارتي النقل والصحة.

نقل مصاب في حادث القطار اليوم علي سقف توك توك زي ما يعلن شهامه المصريين زي ما بيحرج وزاره النقل و وزاره الصحه pic.twitter.com/DJ1Uj86yLM — Philip Saad (@philip_saad) March 26, 2021

واحتفى عدد كبير من رواد مواقع التواصل في تدويناتهم بنجدة أهل صعيد مصر لإنقاذ وانتشال الضحايا واحتضان المصابين وعائلاتهم، دون الاكتراث بأزمة كورونا وما تفرضه من إجراءات احترازية.

مفيش حاجه اسمها كورونا ومش كورونا

فيه حاجه اسمها البلد بتمر بازمة واحنا لازم نكون معاها …شهامة الصعايدة ..شهامة المصريين …احنا شعب الازمات مش بتضعفى دى بتبين معدنه ❤ https://t.co/Nn0uxzCsDW — MARINA Thomas (@MarinaTomas17) March 27, 2021

وفي تعليقها على الحادث، قالت هيئة السكك الحديدية المصرية إن اصطدام القطارين كان نتيجة استخدام مجهولين كوابح الطوارئ بالقرب من مدينة سوهاج.

وأضافت أن هذا الاستخدام أدى إلى توقف أحد القطارين واصطدام الآخر به من الخلف، مما أسفر عن انقلاب عربتين من القطار المتوقف، وانقلاب عربة الجر وعربة القوى للقطار الآخر، لافتة إلى أنها تجري المزيد من التحقيقات بشأن الحادث.

وتشهد مصر حوادث مروعة من وقت لآخر بسبب تهالك خطوط السكك الحديدية والجرارات وعربات القطار القديمة.