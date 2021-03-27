البث الحي
سياسة

سفينة قناة السويس الجانحة.. هذه الطرق الثلاث التي يتبعها الخبراء لتعويمها

صورة أقمار صناعية تظهر كيف تسد سفينة "إيفر غيفين" مجرى قناة السويس (رويترز)
صورة أقمار صناعية تظهر كيف تسد سفينة "إيفر غيفين" مجرى قناة السويس (رويترز)
27/3/2021

قالت صحيفة تلغراف (The Telegraph) البريطانية إن الخبراء يعملون على 3 طرق لتحريك سفينة "إيفر غيفين" (Ever Given) العملاقة التي علقت في قناة السويس معطلة حركة الملاحة، مما أدى لازدحام في هذا الممر المائي المهم وإلى تأخر في إمدادات النفط وسلع تجارية أخرى.

وجنحت سفينة الحاويات التي يبلغ طولها 400 متر وعرضها 59 مترا وحمولتها الإجمالية 224 ألف طن، وتستأجرها شركة "إيفرغرين مارين" (Evergreen Marine) التايوانية من الشركة المالكة اليابانية "شوي كيسن كايشا" (Shoei Kisen Kaisha)، صباح الثلاثاء الماضي في الناحية الجنوبية من القناة قرب مدينة السويس.

وذكرت الصحيفة البريطانية أن الخيارات الثلاثة التي يدرسها الخبراء حاليا لتخليص السفينة، هي:

القاطرات البحرية

فقد قامت بالفعل شركة إدارة السفينة بنشر 9 قاطرات بحرية -وتعرف أيضا بزوارق السحب أو القَطْر- في محاولة لتحريرها من ضفاف القناة. وتقوم هذه القاطرات الصغيرة الحجم بمحاولة سحب السفينة العالقة باستخدام كابلات، على أمل أن يتم كسر الكتل الرملية التي تعيقها على جانبي القناة.

لكن لسوء الحظ، لم تحقق هذه الطريقة نجاحا كبيرا حتى الآن، لأن السفينة عالقة بقوة في الرمال من طرفيها الأمامي والخلفي، كما أن قوة قوارب القطر غير كافية لسحب سفينة بهذا الحجم والوزن.

التجريف

دفع فشل الطريقة الأولى وحدها في تخليص السفينة الخبراء إلى الاستعانة بتقنية ثانية هي التجريف، بهدف القيام بمزيد من الحفر الميكانيكي في قاع القناة لإعطاء السفينة مساحة أكبر للمناورة.

وقد تم بالفعل إحضار قوارب تجريف خاصة لتوسيع قاع النهر، لكن خبراء يعتقدون أن بنية قناة السويس جعلت عملية التجريف أمرا صعبا للغاية.

ويقول مدير السياسات في غرفة الشحن البريطانية بيتر إيلوت إن "القناة لها هيكل يشبه حوض الاستحمام بدلا من هيكل على شكل (V).. هذه مشكلة لأنها تتسبب في الشفط".

ويضيف "في ذات الوقت، من الواضح أن السفينة قد اكتسبت وزنا كبيرا، وهي بالتالي تغرق، لأن القناة تم إنشاؤها اعتمادا على الرمل بدلا من الخرسانة"، موضحا أن قوة الشفط والوزن معا هو ما يدفع السفينة إلى عمق القناة ويجعل عملية التجريف مهمة صعبة للغاية.

ومع ذلك، تؤكد الصحيفة أن هناك خيارا ثالثا يمكن أن يلجأ إليه رجال الإنقاذ، في حالة فشل عملية التجريف.

تخفيف الحمولة

يزيد وزن السفينة "إيفر غيفين" على 200 ألف طن، وهي محملة بحوالي 20 ألف حاوية شحن، مما يجعل تحدي تعويمها أمرا بالغ الصعوبة.

وتكمن إحدى الطرق لتخليصها -بالإضافة إلى القطر والتجريف- في تخفيف حمولتها، عن طريق إزالة حاويات من على متنها باستخدام الرافعات العائمة، وسحب وقودها.

لكن الإقدام على هذا الأمر خطوة محفوفة بالخطورة، حيث قد تتسبب في إتلاف السفينة أو إفقادها توازنها، وحتى لو تأكد أنها خطوة لا مفر منها لتعويم السفينة الجانحة، فقد تتطلب وقتا طويلا للغاية قبل الوصول إلى الهدف النهائي.

المصدر : ديلي تلغراف

حول هذه القصة

321 سفينة على مدخل قناة السويس.. رئيس هيئة القناة يكشف تفاصيل أعمال تعويم السفينة العالقة وأسباب جنوحها

كشف رئيس هيئة قناة السويس أسامة ربيع عن البدء بعملية جديدة لتعويم السفينة العالقة في القناة منذ أيام، مرجحا أن يكون سبب جنوحها خطأ فنيا أو بشريا، في حين أعربت القاهرة عن شكرها للعروض الدولية للمساعدة.

مصر تعلق الملاحة.. فشل محاولة لتعويم السفينة الجانحة وفتح قناة السويس قد يستغرق أسابيع

أعلنت هيئة قناة السويس المصرية تعليق حركة الملاحة في القناة مؤقتا، حيث تستمر لليوم الثالث محاولات تعويم سفينة الحاويات الجانحة، في حين تشير بعض التقديرات إلى أن فتح الممر الملاحي قد يستغرق أسابيع.

توقعات بإغلاق قناة السويس لأسابيع.. أنباء عن موافقة مصر على عرض أميركي للمساعدة في تعويم السفينة الجانحة

أعلنت الولايات المتحدة الجمعة عن جاهزيتها لمساعدة مصر في محاولة تعويم سفينة “إيفر غيفن” التي جنحت وعطلت الملاحة في قناة السويس منذ الثلاثاء الماضي، وسط أنباء عن قبول القاهرة لعرض المساعدة الأميركي.

المزيد من سياسة

أكثر من 140 قتيلا في يوم واحد.. تنديد دولي متصاعد بقمع جيش ميانمار للمتظاهرين

محتجون أثناء محاولتهم إسعاف جريح في إحدى المظاهرات (رويترز)

فيما تتواصل محادثات وقف إطلاق النار.. اشتداد المعارك باليمن والسعودية تدمر 3 طائرات مسيرة وزورقين ملغمين للحوثيين

الحوثيون كثفوا هجمات الطائرات المسيرة على السعودية في الفترة الأخيرة (رويترز)

قتيل وجرحى في انفجار بكنيسة في إندونيسيا

الشرطة طوقت المكان بعد وقوع الانفجار (رويترز)

واشنطن تندد بالعقوبات الصينية ضد أميركيين وكنديين.. بلينكن: الانتهاكات ضد الإيغور إبادة جماعية

بلينكن: نحن نتضامن مع حلفائنا في دعوة الصين إلى إنهاء انتهاكات حقوق الإنسان (الأناضول)
الأكثر قراءة

شاهد- المساعد احتسبه والحكم رفضه.. هل هدف رونالدو المُلغى في مرمى صربيا صحيح؟

رونالدو خرج غاضبا من الملعب بعد إلغاء هدفه الصحيح (غيتي)

أطعمة ومشروبات لا تتناولها على معدة فارغة

توقعات بانفراجة.. مقدمة السفينة الجانحة تحركت وهيئة قناة السويس تشير لتقدم بإعادة تعويمها

مصادر أكدت أنه جرى استئناف عمليات التعويم بعد ظهر السبت وأن مزيدا من الجهود من المقرر بذلها صباح اليوم الأحد (رويترز)

لأن صديقك الذي يقول إن الأرض مسطحة ليس مجرد شخص ساذج!