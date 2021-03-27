بعد رفع "علم صدام".. الأردن يعتذر للعراق عن خطأ غير مقصود

قدم الأردن اعتذاره لبغداد عن رفع علم العراق في عهد الرئيس الراحل صدام حسين أثناء توقيع اتفاقية بالعاصمة عمان الأربعاء الماضي، مؤكدا أنه "خطأ غير مقصود".

ولفت بيان لوزارة الزراعة الأردنية إلى وقوع خطأ بروتوكولي تمثل في وضع العلم العراقي الذي كان معتمدا بلفظ الله أكبر بالخط الكوفي الأخضر ونجماته الثلاث قبل إزالتها حسب التعديل الأخير.

وتابع أن الوزارة توضح أنه خطأ غير مقصود، مؤكدا أن الأردن يحترم خيارات الشعب العراقي الشقيق ويدعمها من أجل عراق قوي ومزدهر.

وكان وزير الزراعة العراقي محمد الخفاجي قد طالب الأردن بالاعتذار عن رفع علم بلاده السابق، أثناء مراسم توقيع عقد مع نظيره الأردني في عمّان.

وقال الخفاجي، في بيان الجمعة، إنه فوجئ بوجود العلم العراقي السابق، قبيل إبرام عقد مع نظيره الأردني خالد الحنيفات (الأربعاء).

وأضاف أنه رفض التوقيع (على العقد)، واشترط إزالته (العلم)، ووضع علم البلاد الحالي لإتمام التوقيع، دون توضيحات إضافية، وطالب الخفاجي الجانب الأردني بتقديم اعتذار عن ما حدث.

واحتضنت العاصمة الأردنية عمان الأربعاء، الاجتماعات الثلاثية التنسيقية بين الأردن ومصر والعراق، لتعزيز التعاون المشترك خاصة في الجانب الاقتصادي.

وشارك في الاجتماعات وزراء من البلدان الثلاثة في قطاعات بينها الصناعة والتجارة والكهرباء والنفط والإسكان والزراعة والنقل.

وجاءت هذه الاجتماعات تنفيذا لمخرجات قمة ثلاثية انعقدت بعمّان في أغسطس/آب 2020، وجمعت الملك عبدالله الثاني، والرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، ورئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي.

وكان العراق اعتمد علما جديدا عام 2008 بعد 5 سنوات من إسقاط نظام صدام حسين على يد قوات دولية قادتها الولايات المتحدة.

واحتفظ العلم العراقي الحالي بألوانه الرئيسية وهي الأحمر والأبيض والأسود، مع إزالة النجوم الثلاث، التي كانت ترمز إلى الوحدة والحرية والاشتراكية، أهداف حزب البعث المحظور الذي كان يتزعمه صدام.

كما تم تغيير خط عبارة "الله أكبر" التي كتبها الرئيس الراحل صدام حسين، لتكتب لاحقًا بالخط الكوفي.