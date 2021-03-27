بعد عشرات الضحايا بحادث القطار.. تصريحات حكومية تثير غضب النشطاء بمصر

تسببت تصريحات وزير النقل المصري ووزيرة الصحة بشأن حادث اصطدام قطارين في محافظة سوهاج أمس الجمعة، في حالة غضب على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث رأى فيها مغردون استخفافا بعقول المصريين، وتنصلا من المسؤولية.

واعتبر ناشطون أن وزير النقل كامل الوزير، يعد متورطا ومسؤولا عن الحادث بالنظر إلى تصريحاته بالمؤتمر الصحفي الذي عقد اليوم، والتي قال فيها إنه تراجع عن تشغيل "المسير الإلكتروني" بسبب اعتراض المواطنين على التأخير.

واعتبر أحد المدونين على موقع تويتر، أن اتخاذ الوزير لقرار وقف نظام المسير الإلكتروني بحجة ضغط المواطنين، يضعه محل اتهام، وينفي رواية وزارة النقل الأولى بتورط مجهولين في حادث قطاري سوهاج.

وقال نشطاء إن تصريح الوزير "استحملونا شوية" (اصبروا علينا قليلا) يعد استخفافا بما يمر به أهالي الضحايا، والمواطنون المضطرون لركوب القطارات، معتبرين أن الوزير لا يجيد التحدث إلى وسائل الإعلام ولا يدرك أبجديات الحوار مع المواطنين.

الوزير بيقول "استحملونا شوية". – حياتك الباقية يا سيادة الوزير. pic.twitter.com/vyGtzpccxq — Ahmed Ragab (@Ragab) March 27, 2021

عقليات زي دي عمرها ما هاتطور أدواتها ولا هايفهموا انهم في خدمة الشعب مش الشعب اللي في خدمتهم، وطول ما العقليات دي موجوده هانفضل نشوف مصايب وكوارث مأساوية زي اللي بتحصل دي لأن مافيش حد فيهم بيتحمل مسئولية الخطأ مهما حصل — بَاهِرْ (@Baher) March 27, 2021

للمرة المليون: هناك فارق بين متطلبات السلامة والأمان التي ينبغي تنفيذها فورا وبسرعة وبين خطط رفع كفاءة الخدمة أو تركيب تكييف او وايفاي!! ودي عاقبة غياب المساءلة، غياب الانتخابات، وغياب الصحافة. https://t.co/4hDsNlrIpX — Amr Magdi (@ganobi) March 27, 2021

من أسبوعين بس نفس الوزير ما "استحملش" كلام صفحة على فيسبوك واشتكى صاحبها لأنه "تعمد التقليل من شأن المشروعات الكبرى التي تقوم بها وزارة النقل" فاتقبض عليه لحظة وصوله مطار القاهرة. pic.twitter.com/p2wZ2Eb5a9 — khair (@ahmedkhair) March 27, 2021

هو وزير النقل ده ماعندهوش مستشار إعلامي! ما عندهوش دم؟! بيتكلم عن الباعة الجائلين ودفع التذاكر في اللحظة دي! بيكلم السواقين عن معاملة جيدة للجمهور؟!

"الجمهور" بيموت بسبب قراراتك الكارثية، و"الجمهور" بيموت بسبب عقود من عدم الصرف على السكة الحديد وخاصة ال الفقرا بيتسخدموها. — Lobna (@lobna) March 27, 2021

من جهة أخرى، انتقد مغردون تصريح وزيرة الصحة هالة زايد بشأن "انخفاض عدد الوفيات" واعتبروه أمرا مثيرا للسخرية سواء أكان صادقا أم كاذبا، مؤكدين أن ما صرحت به يعد "سابقة".

وانتقد آخرون اعتماد الوزارة على "رواية الأهالي في البيانات الرسمية"، معتبرين أنه لو ثبت صحة ذلك فإنه يعد كارثة حقيقية ودليلا على عدم واقعية التقارير الصادرة عن الوزارة بما فيها إحصاءات المصابين بفيروس كورونا.

وكانت الوزارة تحدثت مساء الجمعة عن 32 قتيلا قبل أن تعود الوزيرة لتؤكد اليوم أن عدد قتلى الحادث هو 19 فقط، إضافة إلى 189 مصابا.

3 أكياس أشلاء.. وزيرة الصحة تكشف إجمالى المصابين في حادث قطارى سوهاج#صدى_البلد #البلد pic.twitter.com/byuqfZ2a2J — صدى البلد 🇪🇬 (@ElBaladOfficial) March 27, 2021

بعد استخدام تقنيه VAR الوزيرة تصرح بانخفاض عدد الوفيات https://t.co/RmkDD33xGR — تاجر قُلَل ⚱️⚱️⚱️ (@ossama_simsem) March 27, 2021

وزيرة الصحة وفيات حادث القطار 19 و 3 أكياس أشلاء و 20 حالة تم تسجيلها على أنها حالات وفاة ولكنها كانت في غيبوبة تامة بعد التدقيق .. المضحكات المبكيات!! 20 حالة أعتبروا متوفين و لكن أكتشف لاحقاً أنهم بغيبوبة تامة !!أرجو من الأطباء فقط التعليق على الكلام دة و يقولوا رأيهم — DR/Ashraf Ali 💎💉💊💯🇪🇬 (@starwar51) March 27, 2021

الصحه: ١٩ جثمانا و٣ اكياس اشلاء و١٨٥ مصاب كامل الوزير : احنا اسفين شفتوا اجرام اكتر من كده ؟ ده كلمة ٣ اكياس اشلاء دي لوحدها مفترض محدش يشوفكم في اي وسيله اعلاميه بيقولك يعتذر pic.twitter.com/NElaS5E90o — Mona El-Zamlout (@MonaZamlout) March 27, 2021