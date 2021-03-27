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سياسة|مصر

بعد عشرات الضحايا بحادث القطار.. تصريحات حكومية تثير غضب النشطاء بمصر

عشرات الضحايا سقطوا بين قتيل وجريح في حادث اصطدام قطارين بجنوب مصر (الأوروبية)
عشرات الضحايا سقطوا بين قتيل وجريح في حادث اصطدام قطارين بجنوب مصر (الأوروبية)
27/3/2021

تسببت تصريحات وزير النقل المصري ووزيرة الصحة بشأن حادث اصطدام قطارين في محافظة سوهاج أمس الجمعة، في حالة غضب على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث رأى فيها مغردون استخفافا بعقول المصريين، وتنصلا من المسؤولية.

واعتبر ناشطون أن وزير النقل كامل الوزير، يعد متورطا ومسؤولا عن الحادث بالنظر إلى تصريحاته بالمؤتمر الصحفي الذي عقد اليوم، والتي قال فيها إنه تراجع عن تشغيل "المسير الإلكتروني" بسبب اعتراض المواطنين على التأخير.

واعتبر أحد المدونين على موقع تويتر، أن اتخاذ الوزير لقرار وقف نظام المسير الإلكتروني بحجة ضغط المواطنين، يضعه محل اتهام، وينفي رواية وزارة النقل الأولى بتورط مجهولين في حادث قطاري سوهاج.

وقال نشطاء إن تصريح الوزير "استحملونا شوية" (اصبروا علينا قليلا) يعد استخفافا بما يمر به أهالي الضحايا، والمواطنون المضطرون لركوب القطارات، معتبرين أن الوزير لا يجيد التحدث إلى وسائل الإعلام ولا يدرك أبجديات الحوار مع المواطنين.

 

 

 

 

من جهة أخرى، انتقد مغردون تصريح وزيرة الصحة هالة زايد بشأن "انخفاض عدد الوفيات" واعتبروه أمرا مثيرا للسخرية سواء أكان صادقا أم كاذبا، مؤكدين أن ما صرحت به يعد "سابقة".

وانتقد آخرون اعتماد الوزارة على "رواية الأهالي في البيانات الرسمية"، معتبرين أنه لو ثبت صحة ذلك فإنه يعد كارثة حقيقية ودليلا على عدم واقعية التقارير الصادرة عن الوزارة بما فيها إحصاءات المصابين بفيروس كورونا.

وكانت الوزارة تحدثت مساء الجمعة عن 32 قتيلا قبل أن تعود الوزيرة لتؤكد اليوم أن عدد قتلى الحادث هو 19 فقط، إضافة إلى 189 مصابا.

 

 

 

 

المصدر : الجزيرة + وكالة سند + مواقع التواصل الاجتماعي

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