كورونا.. البرازيل تسجل رقما قياسيا جديدا بأعداد الوفيات والفلبين تفرض الحجر الصحي على 24 مليون شخص

سجلت البرازيل رقما قياسيا جديدا في أعداد الوفيات بفيروس كورونا، هو الأعلى منذ بدء الجائحة، ومن جانبها فرضت السلطات الفلبينية الحجر الصحي على ملايين المواطنين لمنع انتشار الفيروس.

وقال وزارة الصحة البرازيلية إنها سجلت "3650 وفاة جديدة خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية، إضافة إلى 84 ألفا و245 إصابة".

وبذلك يتجاوز مجموع الوفيات أكثر من 307 آلاف وفاة، ويتخطى إجمالي الإصابات 12.4 مليون إصابة.

يأتي ذلك تزامناً مع إعلان حكومة ولاية ساوباولو عن أول لقاحٍ محلي بشكل كامل طوره معهد بوتانتان يسمى "بوتانفاك" الذي تقدم بطلب إلى وكالة الرقابة على الدواء في البلاد للحصول على إذن بدء التجارب على البشر ابتداء من أبريل/نيسان المقبل. تلاه إعلان الحكومة الفدرالية عن لقاحٍ ثانٍ أطلِق عليه اسم "فيرساموني".

وتسبب فيروس كورونا بوفاة مليونين و768 ألفا و431 شخصا في العالم منذ أبلغ مكتب منظمة الصحة العالمية في الصين عن ظهور المرض نهاية ديسمبر/كانون الأول 2019.

وتأكدت إصابة أكثر من 126 مليون شخص بالفيروس منذ ظهوره. وتعافت الغالبية العظمى من المصابين رغم أن البعض استمر في الشعور بالأعراض بعد أسابيع أو حتى أشهر.

فلسطين.. ألف إصابة و23 وفاة

عربيا، أعلنت وزيرة الصحة الفلسطينية مي الكيلة اليوم السبت تسجيل 1319 إصابة جديدة بفيروس كورونا و23 حالة وفاة بين الفلسطينيين خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

وقالت الوزيرة في بيان صحفي إن قطاع غزة سجل 605 إصابات من مجمل الحالات الجديدة.

وتخضع الضفة الغربية لإغلاق جزئي من السابعة مساء حتى السادسة صباحا من الأحد إلى الخميس، وإغلاق كلي الجمعة والسبت لمواجهة انتشار فيروس كورونا.

وتفيد قاعدة بيانات وزارة الصحة بأنه تم تسجيل أكثر من 262 ألف إصابة منذ بدء الجائحة قبل حوالي عام، فضلا عن وفاة 2810.

ملايين الفلبينيين بالحجر الصحي

شرق آسيا، أعلنت الفلبين السبت أنها ستفرض اعتبارا من الأسبوع القادم حجرا صحيا على 24 مليون شخص بالعاصمة مانيلا وضواحيها، في ظل صعوبات تواجه المستشفيات نتيجة ارتفاع أعداد الإصابات بكورونا.

ويأتي تشديد القيود بالمدينة التي تمثل أكبر المراكز الاقتصادية للبلاد، ويعيش فيها خمس سكانها، مع تزايد أعداد الإصابات بالفيروس نتيجة تفشي نسخه المتحورة.

وتشمل القيود -التي ستمتد أسبوعا- مانيلا وضواحيها التي سبق أن فرض فيها حظر على السفر في محاولة لكبح انتشار كورونا.

وقال المتحدث باسم الرئاسة هاري روك "العدو هو الفيروس وليس الحكومة".

واعتبارا من الاثنين، سيكون على المواطنين العمل من المنزل باستثناء الوظائف التي تعتبر أساسية، وسيتم إيقاف النقل العام.

كما ستمنع أيضا التجمعات العامة وتغلق المتاجر غير الضرورية، مع حظر تجول ليلي بين السادسة بعد الظهر والخامسة فجرا.

فرنسا تتسلم شحنة لقاحات

أوروبيا، قالت وزيرة الصناعة الفرنسية أنييس بانييه رانشر السبت إن بلادها تتوقع تسلم شحنات كبيرة الأسبوع المقبل "تتجاوز 3 ملايين جرعة لقاح ضد كورونا".

وأضافت في تصريح لإذاعة أوروبا رقم1 "ذلك يسمح لنا تحقيق هدف تطعيم 30 مليون فرنسي بحلول نهاية يونيو/حزيران".

وأوضحت الوزيرة أن أعداد الشحنات تتراوح بين 2.5 مليون و3 ملايين جرعة، مع زيادة تدريجية إلى نحو 4 ملايين نهاية أبريل/نيسان أو بداية مايو/أيار.

وقالت أيضا إن الجزء الأكبر من الشحنات يحوي لقاح "فايزر-بيونتك" الذي ستصل منه نحو مليوني جرعة اعتبارا من 5 أبريل/نيسان، مشيرة إلى أن الشحنات المنتظرة تشمل أيضا لقاحي "مودرنا" و"جونسون آند جونسون".