هل يسهم تعدد المبادرات في حل الأزمة السياسية بتونس بعد شهرين على تصديق البرلمان بأغلبية مطلقة على تعديل وزاري رفضه الرئيس قيس سعيد، وهو ما عمّق هوة الخلاف بين رئيس الدولة من جهة ورئيسي الحكومة والبرلمان من جهة أخرى

في وقت تنتظر فيه الأحزاب والمنظمات الوطنية بتونس -وفي مقدمتها اتحاد الشغل- ردا من رئيس الجمهورية على المبادرة التي تقدمت بها المنظمة النقابية منذ أشهر لإنقاذ البلاد من أزمتها الخانقة فاجأ قيس سعيد الجميع بدعوته لحوار شبابي.

وجاء مقترح رئيس الجمهورية، خلال لقاء جمعه بوزير المالية المقال من الحكومة نزار يعيش، كشف خلاله عن استعداد رئاسة الجمهورية للإشراف على تنظيم حوار وطني بمشاركة واسعة من الشباب عبر وسائل الاتصال الحديثة، بما يُمكّن من بلورة مقترحات ومطالب تنطلق من المستوى المحلّي نحو الوطني.

وفي ظل احتدام الخلاف بين الرئاسات الثلاث، وتداعياتها الكارثية، بحسب خبراء في الاقتصاد على الوضعية المالية والاجتماعية للبلاد، يعول كثيرون على مبادرة اتحاد الشغل كحل أخير للتهدئة والوساطة بين الفرقاء السياسيين.

وتشهد تونس أزمة سياسية غير مسبوقة بعد شهرين على تصديق البرلمان بأغلبية مطلقة على تعديل وزاري رفضه الرئيس قيس سعيد، وهو ما عمّق هوة الخلاف بين رئيس الدولة من جهة ورئيسي الحكومة والبرلمان من جهة أخرى.

هيئة حكماء

وسبق أن أعلن الأمين العام لاتحاد الشغل نور الدين الطبوبي في ديسمبر/كانون الأول الماضي، عن مبادرة لإطلاق حوار سياسي واجتماعي واقتصادي شامل، قدمها لرئيس الجمهورية، من أهم بنودها إرساء "هيئة حكماء" تقودها شخصيات وطنية مستقلّة، للخروج من الأزمة.

ولزم بعدها رئيس الجمهورية الصمت لأكثر من شهر ليعبر بعد ذلك عن قبوله "المشروط" لرعاية مبادرة اتحاد الشغل، مشددا على وجوب إشراك ممثلين عن الشباب من كل جهات الجمهورية في هذا الحوار، وفق معايير يتم تحديدها لاحقا.

استقبل رئيس الجمهورية قيس سعيد اليوم الأربعاء 30 ديسمبر 2020 بقصر قرطاج الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل السيد… تم النشر بواسطة ‏Présidence Tunisie رئاسة الجمهورية التونسية‏ في الأربعاء، ٣٠ ديسمبر ٢٠٢٠

وعبّرت قيادات في اتحاد الشغل عن استغرابها مما وصفته بقفز رئيس الجمهورية على مبادرة المنظمة النقابية، والإعلان الأحادي عن مبادرة للحوار مع الشباب، حيث نفى الناطق الرسمي باسم الاتحاد سامي الطاهري علمهم بالمبادرة الجديدة.

واعتبر الطاهري في تصريح إعلامي محلي أن الرئيس "خرق الأعراف ولم يحترم هيبة الدولة ولا هيبة مؤسسة الرئاسة ولا حتى الشركاء الاجتماعيين".

واتهم القيادي في اتحاد الشغل الرئيس بإهدار نحو 4 أشهر كاملة وترك البلاد "على حافة الهاوية"، مؤكدا أن المنظمة الشغيلة غير معنية بمبادرة الرئيس وستكون لها مسارات بديلة لإنقاذ تونس من أزمتها الخانقة قبل فوات الأوان.

الاتحاد ينأى بنفسه عن قيس ويتركه سعيدا مع تنسيقياته في كل مكان.. مرة أخرى دولة الرئيس لا علاقة لها بدولة التوانسة… تم النشر بواسطة ‏‎Ezzeddine Abdelmoula‎‏ في الجمعة، ٢٦ مارس ٢٠٢١

قفز على المبادرة

ويرى الناطق الرسمي باسم حركة النهضة فتحي العيادي أن الحركة كانت تأمل نجاح مبادرة اتحاد الشغل وتبنيها رسميا من قبل رئاسة الجمهورية للخروج من الأزمة السياسية والاقتصادية الخانقة التي تمر بها البلاد.

وعبّر العيادي في حديثه للجزيرة نت عن أسفه لما وصفه بقفز رئيس الجمهورية على مبادرة الحوار الوطني وبنودها التي تركز على أهمية الحوار السياسي قبل إجراء أي حوار آخر باعتباره يمهد لمسار متكامل من الحوار.

ورجح النائب عن حركة النهضة ألا تحل مبادرة الحوار الشبابي الذي دعا لها قيس سعيد الأزمات السياسية والاجتماعية والاقتصادية في البلاد، معربا عن أمله في أن تعزز هكذا حوارات برؤى تحمل تصورات للخروج من الأزمة التي تعيشها البلاد.

وأوضح أن المكتب التنفيذي لحركة النهضة سيجتمع غدا وسيكون له موقف رسمي من مبادرة رئيس الجمهورية الجديدة.

إطالة الأزمة

وانتقدت أحزاب وقيادات سياسية مبادرة رئيس الجمهورية، حيث اعتبرت القيادية في الاتحاد الشعبي الجمهوري صبيحة المرواني أن الرئيس انحرف بمبادرة الحوار الذي تقدم بها اتحاد الشغل في محاولة منه لإطالة أمد الأزمة وإحراج منافسيه في السلطة.

بدوره، تكهن رئيس كتلة الإصلاح الوطني حسونة الناصفي بفشل مبادرة الحوار الشبابي الذي تقدم بها الرئيس قيس سعيد، معتبرا أن الرئيس تجاوز مبادرة الحوار الوطني التي تنتظرها القوى السياسية.

وفي تدوينة على حسابه الرسمي، هاجم رفيق عبدالسلام القيادي بحركة النهضة، رئيسَ الجمهورية، معتبرا أنه يريد حوارا على المقاس، والمراهنة على تعميق الأزمة و"قطع الأكسجين عن الحكومة".

اذا أزلنا بعض عمليات " المكياج" والإخراج في المشهد الذي رأيناه في قرطاج قبل يومين ، فإن قيس سعيد يريد هدفين اثنين. … تم النشر بواسطة ‏Dr Rafik Abdessalem الدكتور رفيق عبد السلام‏ في الجمعة، ٢٦ مارس ٢٠٢١

وأضاف "واضح أن سعيد يريد حوارا من دون منظمات وزعامات وأحزاب، بما في ذلك أحزاب الأقلية التي تتملقه مناورة بهدف استخدامه معولا لهدم المنظومة الديمقراطية".

من جانبه، ثمّن النائب عن حركة الشعب عبدالرزاق عويدات في تصريح للجزيرة نت مبادرة رئيس الجمهورية بإطلاق حوار شبابي، معتبرا أنه يمهد الطريق للأطراف السياسية والمنظمات الوطنية نحو حوار اقتصادي واجتماعي.

لا إقصاء

واستبعد عويدات نية الرئيس إطالة أمد الأزمة أو الاستثمار فيها، مشددا على أن مبادرة الحوار الشبابي لا تقصي مبادرة الحوار الوطني التي دعا لها اتحاد الشغل.

وألمح إلى أن الأطراف السياسية غير متفقة على أرضية حوار مشتركة، وعلى كيفية تنفيذ مخرجاته، في ما يتصل بالحكومة الحالية أو انتظار تشكيل حكومة إنقاذ وطني جديدة.

يشار إلى أن الكتل البرلمانية في تونس صادقت منذ يومين على تنقيح مشروع قانون المحكمة الدستورية، التي يعول عليها كثيرون لحسم معركة الصلاحيات بين رأسي السلطة التنفيذية، بعد تسببها في شلل لعمل الحكومة إثر تمسك رئيس الجمهورية برفض أداء الوزراء الجدد في حكومة المشيشي اليمين الدستورية.