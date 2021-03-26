استغاثات عبر فيسبوك.. ركاب عالقون يطلبون المساعدة من داخل قطار سوهاج

نشر ركاب فيديوهات استغاثة لنجدتهم عبر البث المباشر على فيسبوك من داخل أحد القطارين اللذين اصطدما في سوهاج ظهر اليوم الجمعة.

ويظهر في الفيديو عدد من المواطنين يصرخون ويطلبون المساعدة، في حين يقول أحدهم "الحقونا الناس بتموت، القطار انقلب بالناس".

وأعلنت وزارة الصحة المصرية وفاة 32 شخصا وإصابة 165 آخرين في حادث تصادم قطارين بمركز طهطا شمال محافظة سوهاج في صعيد مصر.

وأفادت وزارة الصحة بأنه تم إعلان حالة الاستعداد القصوى في مستشفيات محافظات سوهاج وأسيوط والأقصر وقنا لاستقبال المصابين.

وقد وقع الحادث نتيجة عبث مجهولين بمكابح الطوارئ حسب ما أفادت وزارة النقل.

وأصدر وزير النقل قرارا بالتحفظ على سائقي القطارين، فيما طالب النائب العام المصري من كل الجهات بالتوقف عن إصدار بيانات بشأن الحادثة حتى انتهاء التحقيقات.

وتعهد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بـ"الجزاء الرادع لكل من تسبب في هذا الحادث الأليم بإهمال أو بفساد أو بسواه، دون استثناء ولا تلكؤ ولا مماطلة".

وفي مايو/أيار 2018 أعلن الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء في مصر (رسمي) في آخر إحصاء معلن ارتفاع نسبة حوادث القطارات إلى 43.6% في 2017 مقارنة بالعام السابق له.

وأكد في بيان آنذاك أن السبب الرئيسي لحوادث تصادم القطارات هو العنصر البشري، إذ بلغت نسبته 78.9%، تليه العيوب الفنية وحالة السكك الحديدية.