في زيارته الأولى لتركيا.. أردوغان يلتقي المنفي في إسطنبول

استقبل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان اليوم الجمعة في قصر وحيد الدين بإسطنبول رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي الذي يجري زيارة رسمية إلى تركيا.

شارك في الاجتماع عضو المجلس الرئاسي الليبي عبد الله حسين اللافي، ومن الجانب التركي الناطق باسم الرئاسة التركية إبراهيم قالن ووزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو.

وتعتبر زيارة المنفي إلى تركيا الأولى من نوعها بعد توليه منصبه.

وخلال الاجتماع تناول أردوغان والمنفي سبل تعزيز علاقات التعاون بين البلدين، إلى جانب تبادل وجهات النظر حيال العلاقات الثنائية والقضايا الإقليمية والدولية.

وفي 16 مارس/آذار الجاري تسلم كل من رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي ورئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة مهامهما لقيادة ليبيا إلى انتخابات عامة.

وفي 5 فبراير/شباط الماضي انتخب ملتقى الحوار السياسي -برعاية الأمم المتحدة- سلطة تنفيذية موحدة تضم حكومة برئاسة الدبيبة ومجلسا رئاسيا برئاسة المنفي لقيادة البلاد إلى انتخابات برلمانية ورئاسية مقررة في 24 ديسمبر/كانون الأول المقبل.