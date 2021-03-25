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سياسة|مصر

هيئة قناة السويس توقف حركة الملاحة مع استمرار جهود تعويم سفينة جانحة

تشير التوقعات إلى أن يبطئ الحادث النقل البحري مدة أيام، غير أن التبعات الاقتصادية ستبقى محدودة مبدئيا في حال لم يطل الوضع

"إيفر غيفن" سفينة حاويات عملاقة جانحة في الجزء الجنوبي من قناة السويس (رويترز)
"إيفر غيفن" سفينة حاويات عملاقة جانحة في الجزء الجنوبي من قناة السويس (رويترز)
25/3/2021-|آخر تحديث: 25/3/202112:34 PM (مكة المكرمة)

قالت هيئة قناة السويس اليوم الخميس إنها أوقفت حركة الملاحة مؤقتا بينما تعمل ثمانية زوارق قَطْر على تعويم سفينة حاويات عملاقة جانحة في الجزء الجنوبي من القناة منذ يومين.

وذكرت الهيئة في بيان أن 13 سفينة أبحرت جنوبا على طول القناة أمس الأربعاء وتنتظر في البحيرات لحين تعويم سفينة الحاويات "إيفر غيفن".

ووقع الحادث ليل الثلاثاء إلى الأربعاء وأدى إلى زحمة سفن وتأخر كبير في إمدادات النفط وسلع تجارية أخرى، كما أدى إلى ارتفاع أسعار النفط أمس الأربعاء في الأسواق العالمية.

وتظهر خريطة تفاعلية لموقع "فيسيلفاينادر" المتخصص بحركات السفن، أن عشرات السفن تنتظر عند جانبي القناة وفي منطقة الانتظار في وسطها.

ويتوقع أن يبطئ الحادث النقل البحري مدة أيام إلا أن التبعات الاقتصادية ستبقى محدودة مبدئيا في حال لم يطل الوضع، على ما أفاد خبراء.

المصدر : الجزيرة

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