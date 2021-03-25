"هبة الأكسجين" تؤجج السجال في لبنان عن العلاقات بالنظام السوري

أطل وزير الصحة في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية، حمد حسن، فجأة على اللبنانيين من دمشق، وأبلغهم عقب لقاء نظيره بحكومة النظام السوري، حسن غباش، بأن لبنان سيحصل من سوريا على 75 طنا من الأكسجين على مدى 3 أيام، و"بما لا يؤثر على منظومة الأكسجين في سوريا"، وفق غباش.

ورأى مراقبون أن هذه "الهبة المشبوهة" أعطاها الوزير السوري في تصريح لقناة "الميادين" صفة "رسالة سياسية مهمة"، وهو ما يبرر تجاوزها البُعد الصحي والتقني إلى السجال السياسي.

واشتعل الجدل على منصات التواصل الاجتماعي بين مؤيدين للتبرع بالأكسجين تحت وسم "شكرا سوريا" و"سوريا أكسجين لبنان"، وبين رافضين للخطوة ومذكرين بأن سوريا التي ما زالت تعيش حربا دموية منذ 10 سنوات لا يمكن لرئيس نظامها بشار الأسد أن يتبرع بالأكسجين للبنان فيما يخنق شعبه بالكيميائي، وهو الذي قصفت قواته قبل أيام مستشفى بلدة الأتارب بريف حلب، وحرم المدنيين من الرعاية الصحية.

ماذا يحمل الأكسجين؟

انحصر النقاش "التقني" للأكسجين، حول حاجة لبنان له من عدمها، خصوصا بعد أن صرح نقيب المستشفيات الخاصة اللبنانية، سليمان هارون، بأن "هناك مصنعين كبيرين للأكسجين في لبنان يلبيان الطلب، ولا نقص في هذه المادة"، كما أكد عدد من مدراء المستشفيات اللبنانية أن البلاد لديها ما يكفيها من الأكسجين.

أما المستشفيات السورية، فتظهر التقارير أنها تعاني من أزمة تشغيل، كما قررت وزارة الصحة السورية إيقاف العمليات "الباردة" من المستشفيات التابعة لها بدمشق، إثر ارتفاع أعداد المصابين بفيروس كورونا بشكل كبير.

وفور عودته من سوريا للبنان ليل الأربعاء، ردّ وزير الصحة اللبناني (المحسوب على حزب الله) بطريقة غير مباشرة على الانتقادات، مؤكدا أن لبنان يحتاج للهبة السورية، وأن 75 طنا من الأكسجين يسدّون حاجة المستشفيات لغاية السبت المقبل، وهو موعد وصول الباخرة من تركيا"، التي أُرجئ وصولها بسبب عوامل مناخية.

وعمليا، ينتج الأكسجين مصنعان "إس أو إل" (SOL) "إيرليكويد" (airliquid) سابقا، و(شهاب للأكسجين)، وكل منهما يتعاقد مع مجموعة من المستشفيات اللبنانية؛ لكن مع ارتفاع عدد إصابات كورونا زادت الحاجة لنحو 80 طنا يوميا، أي ضعف الكمية السابقة.

وتؤكد مصادر وزارة الصحة وقوع أزمة أكسجين بلبنان، وأن شركة "إس أو إل" تضطر لشحن حاجاتها من الأكسجين من معملها في سوريا.

وقالت مصادر للجزيرة نت إنه لدى اشتداد الأزمة السورية وارتفاع عدد إصابات كورونا هناك لم تعد "إس أو إل" قادرة على تزويد المستشفيات المتعاقدة معها بالأكسجين؛ "لكن بعد التنسيق مع وزارة الصحة السورية استطعنا توفير هذه الكمية التي تسد جزءا من الحاجة اللبنانية".

وواقع الحال، بدا أن وزارة الصحة اللبنانية تتجنب توضيح ملابسات هذه الزيارة، ولدى سؤال بعض الجهات المعنية عما إذا كان الوزير قد نسق زيارته لدمشق بالتوافق مع رئاسة حكومة تصريف الأعمال، كان الرد برفض الإجابة "على أسئلة سياسية".

وكان المدير العام لشركة "شهاب للأكسجين" أوضح الأربعاء أن سبب نقص الأكسجين يعود إلى اعتماد بعض الشركات في تغطية حاجتها على الاستيراد من دول من بينها سوريا، مضيفا أنه مع ازدياد الطلب على الأكسجين في سوريا نقص الاستيراد منها.

ولفت المدير إلى أن "هناك خططا أخرى يتم العمل عليها مع الوزير حسن لاستيراد الأكسجين من بلدان عدة أخرى لتغطية العجز".

رسائل حزب الله

ويعتبر غسان حاصباني، نائب رئيس الحكومة ووزير الصحة السابق، أن معامل لبنان تكفي لتوفير الأكسجين، وأنه حين تكون هناك حاجة يجري الاستيراد من تركيا.

أما سياسيا، فيرى حاصباني، في تصريح للجزيرة نت، أن خلفيات زيارة الوزير حسن لدمشق ملتبسة؛ لأن الكميات التي سيجري الحصول عليها ليست كبيرة، "مما يعني أن الدلالة السياسية تتفوق على الصحية".

ويلفت حاصباني إلى أنه في الفترة الأخيرة، درج اندفاع بعض الوزراء، وتحديدا التابعين لحزب الله أو المؤيدين له؛ لاختلاق أعذار تبرر زيارتهم لدمشق للقاء رموز من النظام السوري، ويضع زيارة حسن في سياق تثيبت نوع من التعاون بين النظام ووزراء لبنانيين.

ويرى حاصباني أنه في ظل حكومة تصريف الأعمال برئاسة حسان دياب، وعدم تأليف حكومة جديدة، فإن زيارة حسن لا تبدو قرارا وزاريا، وإنما يصفها بالقرار الفردي، إذ "لا يمكن فتح العلاقة مع النظام السوري بطريقة رسمية".

ويستغرب حاصباني طابع الزيارة، لافتا أنه في حال احتياج لبنان لاستيراد أي سلعة، فلا يتطلب ذلك زيارة وزير؛ لأن زياراته الرسمية ترقى لمستوى الاتفاقية مع وزير آخر، مما يتطلب شرطين؛ أولا، هذا النوع من الاتفاقيات يخضع دستوريا لصلاحيات رئيس الجمهورية، ويحتاج لموافقة خطية منه؛ وثانيا يحتاج لموافقة وقرار مجلس الوزراء مجتمعا.

ويذكّر نائب رئيس الحكومة السابق بأنه في ظل عقوبات قانون قيصر المفروض على النظام السوري، يمكن أن يتعرض أصحاب الزيارة أو شريحة أوسع من الدولة اللبنانية لتبعات العقوبات الدولية.

ويضيف "قد لا يحصل شيء، وتبقى مجرد رسالة سياسية بين حزب الله والنظام السوري، بمعزل عن الدولة اللبنانية".

خلفيات الانفعال

وعكست طبيعة التفاعلات اللبنانية مع "الأكسجين السوري" حجم الفجوة لجهة الموقف السياسي من نظام الأسد، حيث استشعر مؤيدو حزب الله وحلفاؤه ضرورة الدفاع عن النظام السوري.

ومن هؤلاء، رئيس حزب التوحيد العربي اللبناني، وئام وهاب، الذي كتب في تغريدة "لا أرى أحقر وأحط من ردود بعض مرضى العقول على المساعدة السورية بالأكسجين لمرضى المستشفيات. حتى من يريد الارتزاق من موقفه عليه على أن يتحدث بقليل من المنطق".

لا أرى أحقر وأحط من ردود بعض مرضى العقول على المساعدة السورية بالأوكسيجين لمرضى المستشفيات . حتى من يريد الإرتزاق من موقفه عليه على أن يتحدث بقليل من المنطق . نحنا بنا أوكسيجين سوري والمش عاجبو يدق راسو بالحيط. — Wiam Wahhab (@wiamwahhab) March 25, 2021

كما كتب الناشط علي شماس في تغريدة أن لبنان كان على أبواب كارثة صحية، وأن "سوريا الأسد" هي التي أنقذت البلاد.

لبنان كان على أبواب كارثة صحية وعدد الوفيات في أقسام العناية سيفوق الألف وفاة خلال يوم واحد بسبب انقطاع الأوكسجين عنهم..

ولم تسعفنا كمامات سفيرة الشر "شيا"،

بل أسعفتنا رئة سوريا الأسد وتنفسنا منها 75 طنا من الأوكسجين على ثلاث دفعات.#شكرا_سوريا_بشار_الأسد..#سوريا_رئة_لبنان pic.twitter.com/AkMXK0CosB — Ali chamas (@AliCham97111019) March 24, 2021

ومن جهة أخرى، غرد النائب السابق فارس سعيد، مخاطبا بشار الأسد بالقول "نرفض حتى الأكسجين منك، هوانا غير هواك".

الى بشار الاسد

نرفض حتى الاوكسيجين منّك

"هوانا غير هًواك" — Fares Souaid (@FaresSouaid) March 24, 2021

ويرى مراقبون أن الموقف العدائي لدى شريحة واسعة من اللبنانيين تجاه النظام وآل الأسد ليس ناتجا عن خلافات داخلية فحسب، وإنما لأن للنظام تاريخا في توجيه العنف داخل لبنان، وذلك من خلال الوصاية العسكرية لقواته قبل انسحابها عام 2005.

ويتهم الكثيرون قوات النظام السوري بارتكاب جرائم في لبنان، من بينها مجزرة باب التبانة في صيف 1986، التي أودت بحياة المئات، ويؤكدون أن السجون السورية تضم مئات المفقودين اللبنانيين والمخفيين قسرا، وفي آخر الاتهامات حكم قضائي بتورط ضابطين من الاستخبارات السورية بتفجير مسجدي التقوى والسلام في طرابلس عام 2013، ما أودى بحياة 47 مواطنا، وسقوط نحو 500 جريح.

هذه "الذاكرة الدموية" للنظام السوري في لبنان، دفعت البعض للكتابة على تويتر عن "هدية مسمومة".

كما أثارت هبة الأكسجين قضية تهريب المحروقات من لبنان إلى سوريا، فكتب الناشط طوني كرم إن سوريا تعاني من حصار اقتصادي وحرب مدمرة منذ 10 سنوات، وعملتها منهارة أكثر من الليرة اللبنانية، متسائلا عما إذا كانت تلك صفقة لتقديم الأكسجين مقابل البنزين.