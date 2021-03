تقدّمت مدرسة ثانوية رسمية في شمال إنجلترا اليوم الخميس باعتذار إثر تحرّك احتجاجي على عرض رسم كاركاتيري يجسّد النبي محمد (عليه الصلاة والسلام) خلال حصة دراسية، وأعلنت تعليق عمل المدرّس المسؤول عن ذلك.

ويأتي عرض الرسم الكاركاتيري في مدرسة في وست يوركشير التي تقطنها جالية مسلمة كبيرة، بعد أشهر على قتل مراهق شيشاني مدرّسا فرنسيا في أكتوبر/تشرين الأول بسبب عرض الأخير على تلامذته خلال حصة حول حرية التعبير، رسوما كاركاتيرية تجسّد النبي الكريم.

وأفادت محطة "سكاي نيوز" (Sky News) بأن الرسم الذي عُرض في مدرسة "باتلي غرامر سكول" مأخوذ من سلسلة الرسوم نفسها التي نشرتها لأول مرة صحيفة "شارلي إيبدو" (Charlie Hebdo) الساخرة التي استهدف مسلحون في عام 2015 مقرّها في باريس، في هجوم أوقع 12 قتيلا.

وقال مدير المدرسة البريطانية غاري كيبل في تصريح تلفزيوني إن "المدرسة تقدّم اعتذارا صريحا عن استخدام رسم غير ملائم على الإطلاق خلال حصة للدراسات الدينية أعطيت مؤخرا".

وتابع "كذلك قدّم عضو الطاقم التعليمي خالص اعتذاره"، مؤكدا أنه "من الأهمية بمكان أن يتعلّم الأطفال أن الحديث عن الأديان والمعتقدات يجب أن يكون باحترام ومراعاة".

Muslim protesters have congregated at Batley Grammar School after a Religious Studies teacher showed his class pictures of the Prophet Mohammed, reportedly as published by Charlie Hebdo magazine.pic.twitter.com/pAo89JWMdt

— talkRADIO (@talkRADIO) March 25, 2021