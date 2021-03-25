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سياسة|فلسطين

متأثرَين بكورونا.. وفاة قياديين من حماس بالضفة الغربية

اعتقلت إسرائيل البرغوثي لأول مرة في 1978، وحُكم عليه بالسجن مدى الحياة، فيما اعتقلت أبو تبانة لأول مرة عام 1994، وقضى ما مجموعه 10 سنوات في السجون الإسرائيلية.

البرغوثي (يمين) قضى ما مجموعه 28 عاما في السجون الإسرائيلية، فيما قضى أبو تبانة 10 أعوام (الصحافة الفلسطينية)
البرغوثي (يمين) قضى ما مجموعه 28 عاما في السجون الإسرائيلية، فيما قضى أبو تبانة 10 أعوام (الصحافة الفلسطينية)
25/3/2021

توفي قياديان من حركة المقاومة الإسلامية حماس في الضفة الغربية، اليوم الخميس، متأثرين بإصابتهما بفيروس كورونا.

ففي مدينة رام الله، وسط الضفة الغربية أُعلن عن وفاة عمر البرغوثي (67 عاما)، وفق نادي الأسير الفلسطيني (غير حكومي)، فيما أعلن في محافظة الخليل (جنوب) عن وفاة القيادي عدنان أبو تبانة (56 عاما).

وقال نادي الأسير الفلسطيني، في بيان صحفي، توفي المناضل عمر البرغوثي (أبو عاصف)، الأسير السابق، ووالد الشهيد صالح، والأسير عاصم، وشقيق عميد الأسرى نائل البرغوثي.

ويعد البرغوثي من قادة حماس في الضفة الغربية، ويسكن في بلدة كوبر بمحافظة رام الله.

واعتقلت إسرائيل البرغوثي لأول مرة في 1978، وحُكم عليه بالسجن مدى الحياة، بتهمة مشاركته في قتل مستوطن إسرائيلي.

لكنه خرج من السجن، في صفقة تبادل للأسرى، بين الجبهة الشعبية-القيادة العامة وإسرائيل في 1985.

وتعرض البرغوثي للاعتقال عدة مرات، وقضى ما مجموعه 28 عاما في السجون الإسرائيلية، وكانت آخر مرة اعتقل فيها في مارس/آذار 2020، وأفرج عنه في يناير/كانون الثاني الماضي.

كما تعرض البرغوثي للاعتقال في 2018، عقب تنفيذ نجليه عاصم وصالح عملية إطلاق نار على مستوطنين، قرب رام الله.

وقتل الجيش الإسرائيلي نجله صالح في ديسمبر/كانون الأول 2018، فيما اعتقل عاصم مطلع يناير/كانون الثاني 2019، وحكم عليه بالسجن المؤبد 4 مرات.

بدورها نعت حركة حماس، البرغوثي، وقالت في بيان صحفي إن فلسطين فقدت اليوم رجلا عز نظيره، قدم كل ما يملك في طريق الجهاد والمقاومة.

وفي مدينة الخليل، أعلن عن وفاة الباحث والقيادي عدنان أبو تبانة. ويعد أبو تبانة هو الآخر أحد قادة حماس بالضفة، ويسكن مدينة الخليل، حصل على درجة الدكتوراه في التاريخ من جامعة العالم الأميركية.

واعتقلت إسرائيل أبو تبانة لأول مرة عام 1994، ثم اعتقل فيما بعد مرات عدة، وقضى ما مجموعه 10 سنوات في السجون الإسرائيلية.

المصدر : وكالة الأناضول

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