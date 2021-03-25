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سياسة|كندا

رئيس الوزراء الكندي يعتبر أن الرئيس الروسي بوتين مسؤول عن "فظاعات"

ترودو: سواء ما تعلق بغزو شبه جزيرة القرم أو الهجمات الإلكترونية التي يتحمل مسؤوليتها ومحاولة زعزعة استقرار ديمقراطياتنا، أنا متأكد أن بوتين مسؤول عن فظاعات من كل الأنواع وسلوكه يثبت ذلك

ترودو: بوتين لا يهمه رأي العالم الغربي وكندا فيه (رويترز)
ترودو: بوتين لا يهمه رأي العالم الغربي وكندا فيه (رويترز)
25/3/2021

اعتبر رئيس الوزراء الكندي جاستين ترودو أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين "مسؤول عن فظاعات من كل الأنواع" دون أن يمضي إلى وصفه بأنه "قاتل" على غرار ما فعل الرئيس الأميركي جو بايدن.

وترودو -الذي لم يعتد انتقاد القادة الأجانب في العلن- سُئل عن تصريحات الرئيس الأميركي الأخيرة حول نظيره الروسي.

وأجاب خلال حوار مع شبكة "سيريوس إكس إم" SiriusXM "سواء تعلق الأمر بغزو شبه جزيرة القرم أو الهجمات الإلكترونية الواسعة التي يتحمل مسؤوليتها ومحاولة زعزعة استقرار ديمقراطياتنا، فأنا متأكد من أنه مسؤول عن فظاعات من كل الأنواع لأن سلوكه يستمر في إثبات ذلك".

وعند سؤاله إن كان يعتبر أن بوتين "قاتل" قال رئيس الوزراء الكندي "لا أملك معلومات" تسمح بتأكيد ذلك.

وأشار ترودو إلى لقائه الرئيس الروسي بضع مرات في الخارج منذ أن صار رئيس وزراء عام 2015.

وأضاف "كان لدي انطباع دائما أنه كان ينظر إليك ويخبرك بما يناسبه تلك اللحظة" معتبرا أن "رأي العالم الغربي وكندا" فيه لا يهمّه.

قضية نافالني

وتابع ترودو أن بوتين "ليس داعما ولا صديقا" لكندا، وختم بالتشديد على "ضرورة أن نظل واضحين وبعيدي نظر في طريقة تعاملنا معه".

وكانت كندا قد أعلنت قبل ساعات فرض عقوبات جديدة على 9 مسؤولين روس احتجاجا على طريقة معاملة المعارض الروسي أليكسي نافالني.

وعاد هذا المعارض البالغ 44 عاما إلى بلاده في يناير/كانون الثاني بعد فترة علاج بألمانيا تلت تعرضه لتسميم حمّل مسؤوليته إلى بوتين، وأُوقف نافالني وحكم عليه الشهر الماضي بالسجن 2.5 عام.

وكان الرئيس الأميركي قال في حوار مع تلفزيون "إيه بي سي" (Abc) الأسبوع الماضي إنه يعتقد أن بوتين "قاتل" محذرا من أنه "سيدفع عواقب ذلك".

المصدر : الفرنسية

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