قضية خاشقجي.. مسؤول سعودي يكشف أنه المعني باتهامات كالامار وينفي تهديدها

كشف رئيس هيئة حقوق الإنسان السعودية عواد العواد اليوم الخميس أنه المقصود بما روته المسؤولة الأممية أنييس كالامار عن مسؤول سعودي هددها على خلفية قضية قتل الصحفي جمال خاشقجي، لكنه نفى أن يكون قصد بكلامه تهديدها.

وكانت كالامار، وهي مقررة الأمم المتحدة المعنية بحالات القتل خارج نطاق القضاء، قالت في مقابلة مع صحيفة الغارديان (Guardian) البريطانية نشرت الثلاثاء، إن مسؤولا سعوديا هدد خلال اجتماع عقد في جنيف في يناير/كانون الثاني 2020 بأن أحدا "سيتولّى أمرها" إذا لم يتم كبح جماحها، وذلك في أعقاب تحقيقها في مقتل خاشقجي.

وأكدت كالامار أن مسؤولي الأمم المتحدة يفسرون تلك العبارة بأنها "تهديد بالقتل"، وأكدت الأمم المتحدة حديثها أمس الأربعاء، ووصفت كلام المسؤول السعودي بأنه "تهديد".

ولم تكشف كالامار ولا الأمم المتحدة عن هوية المسؤول السعودي الذي قال ذلك، لكن رئيس هيئة حقوق الإنسان السعودية عواد العواد كشف اليوم أنه المسؤول المقصود بحديثها.

وقال العواد في تغريدات على تويتر باللغة الإنجليزية "نما إلى علمي أن السيدة أنييس كالامار وبعض مسؤولي الأمم المتحدة يعتقدون أنني وجهت بطريقة ما تهديدا مبطنا لها قبل أكثر من عام".

وأضاف "رغم أنني لا أتذكر الحوار بالضبط، فإنه لا يمكن أن تكون الرغبة قد راودتني بأي أذى يلحق بفرد عينته الأمم المتحدة أو أي شخص في هذا الصدد أو التهديد بذلك".

ووصف نفسه بأنه مدافع عن حقوق الإنسان، وقال "يثقل قلبي أن يكون أي شيء قلته قد فُسر على أنه تهديد".

It has come to my attention that Ms. Agnes Callamard of Amnesty International and some U.N. officials believe I somehow made a veiled threat against her more than a year ago.

— عواد بن صالح العواد Awwad Alawwad (@AwwadSAlawwad) March 25, 2021