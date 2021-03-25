يشهد اليمن منذ نحو 7 سنوات حربا مستمرة بين القوات الموالية للحكومة المدعومة بتحالف عسكري عربي تقوده الجارة السعودية، والحوثيين المسيطرين على محافظات بينها العاصمة صنعاء منذ سبتمبر/أيلول 2014

قال زعيم جماعة الحوثيين عبدالملك الحوثي اليوم الخميس إن الطريق إلى السلام واضح ويتطلب إيقاف العدوان وفكّ الحصار وإنهاء ما سمّاه الاحتلال للمحافظات اليمنية. وبينما تستمر المعارك في تعز ومأرب شدد وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن على التزام الولايات المتحدة بالدفع نحو عملية سلام شاملة في اليمن.

ووجّه الحوثي نصيحته للتحالف الذي تقوده السعودية، بالوقف الفوري للعدوان والحصار، مشيرا إلى أن الضربات الجوية التي تم توجيهها إلى ما سمّاه عمق التحالف تمثل إزعاجا كبيرا لهم.

كما أكد أن قواته لن تستسلم وأن موقفها الدفاعي مشروع وفق كل الاعتبارات ولا تنتظر إذنا من مجلس الأمن والأمم المتحدة.

ورفض عبدالملك الحوثي خلال كلمته ما سمّاه المحاولات التي تقوم بها السعودية وأميركا وبعض الدول الأوروبية لإقناع جماعته بمقايضة الملف الإنساني باتفاقيات عسكرية وسياسية.

عبدالملك الحوثي: موقفنا الدفاعي مشروع وفق كل الاعتبارات (الجزيرة)

مبادرة ومقترحات

وجاءت هذه التصريحات بعد 3 أيام من إعلان السعودية، مبادرة لحل الأزمة اليمينة، تتضمن وقف إطلاق النار من جانب واحد، معربة عن أملها في استجابة الحوثيين صونا للدماء اليمنية.

وتتضمن (المبادرة) وقفا شاملا لإطلاق النار تحت مراقبة الأمم المتحدة وإيداع الضرائب والإيرادات الجمركية للسفن والمشتقات النفطية من ميناء الحديدة (غربي اليمن) بالبنك المركزي.

وتشمل أيضا فتح مطار صنعاء الدولي لعدد من الرحلات المباشرة الإقليمية والدولية، وبدء مشاورات بين الأطراف المختلفة برعاية الأمم المتحدة.

ويشهد اليمن منذ نحو 7 سنوات حربا مستمرة بين القوات الموالية للحكومة المدعومة بتحالف عسكري عربي تقوده الجارة السعودية، والحوثيين المسيطرين على محافظات بينها العاصمة صنعاء منذ سبتمبر/أيلول 2014.

بلينكين رحّب بدعم الحكومة اليمنية لوقف شامل لإطلاق النار (الأوروبية)

عملية سلام شاملة

يأتي ذلك، بينما شدد وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن على التزام الولايات المتحدة بالدفع نحو عملية سلام شاملة في اليمن.

وجدد بلينكن في اتصال هاتفي مع رئيس الوزراء اليمني معين عبدالملك، دعم واشنطن للحكومة اليمنية، ودعوتها الأطراف اليمنية إلى العمل من أجل التنفيذ الكامل لاتفاق الرياض.

كما رحّب بلينكن بدعم الحكومة اليمنية لوقف شامل لإطلاق النار، وانخراطها في المحادثات السياسية التي تقودها الأمم المتحدة.

وشدد وزير الخارجية الأميركي على الحاجة إلى وقف إطلاق النار واتفاق سلام دائم وشامل لتحقيق الانتعاش الاقتصادي الكامل ومعالجة الأزمة الإنسانية.

تطورات ميدانية

وفي تطورات ميدانية، تدور معارك عنيفة بين الجيش اليمني والحوثيين في جبهة مقبنة غرب تعز منذ فجر اليوم.

وأوضح المركز الإعلامي للجيش أن المعارك أسفرت عن مقتل ضابط في الجيش وإصابة 4، إلى جانب سقوط قتلى وجرحى من الحوثيين، ولم يعلق الحوثيون على هذه التطورات.

في هذه الأثناء، تشهد مأرب اشتباكات بين الجيش اليمني والحوثيين في منطقة الكسارة بمديرية صرواح.

وكان الجيش صد هجوما للحوثيين في مديرية العبدية جنوب مأرب ومنع تسللهم إلى المنطقة.