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سياسة|تركيا

وزير الخارجية التركي لنظيره الأميركي: صفقة شراء صواريخ إس-400 محسومة بالنسبة لأنقرة

جاويش أوغلو وبلينكن التقيا على هامش اجتماع وزراء خارجية الناتو في بروكسل (وكالة الأناضول)
جاويش أوغلو وبلينكن التقيا على هامش اجتماع وزراء خارجية الناتو في بروكسل (وكالة الأناضول)
24/3/2021-|آخر تحديث: 24/3/202103:56 PM (مكة المكرمة)

قال وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو إنه أبلغ نظيره الأميركي أنتوني بلينكن -خلال لقائهما في بروكسل- أن صفقة شراء منظومة الصواريخ "إس-400" (S-400) الروسية مسألة محسومة بالنسبة لأنقرة.

ووصف جاويش أوغلو أول محادثات مباشرة مع نظيره الأميركي -منذ وصول الرئيس جو بايدن إلى السلطة- بالبنّاءة.

ونقل مراسل الجزيرة عن مصادر دبلوماسية أن الوزير التركي بحث مع نظيره الأميركي العلاقات الثنائية بين البلدين، وموضوع منظومة الصواريخ الروسية.

وذكرت المصادر أن الوزيرين تبادلا خلال اللقاء -الذي انعقد على هامش اجتماع وزراء خارجية الدول الأعضاء في حلف شمال الأطلسي "ناتو" (NATO)- وجهات النظر بشأن الملفين السوري والليبي، إضافة إلى التطورات في منطقة شرقي المتوسط.

من جهتها، نقلت وكالة الأناضول عن مصادر دبلوماسية أن اللقاء جرى وسط أجواء إيجابية، مشيرة إلى أنهما بحثا العلاقات الثنائية وقضايا إقليمية.

وقالت المصادر إن وزير الخارجية التركي والأميركي أكدا -خلال أول لقاء مباشر بينهما- على أهمية علاقات التحالف بين البلدين.

المصدر : الجزيرة + وكالات

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