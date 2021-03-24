مجلس الدوما الروسي يقر قانونا يتيح لبوتين الترشح لولايتين رئاسيتين جديدتين

صوت مجلس الدوما الروسي اليوم الأربعاء لصالح قانون يتيح للرئيس فلاديمير بوتين الترشح لفترتين رئاسيتين جديدتين.

ويأتي إقرار القانون من قبل مجلس الدوما (الغرفة السفلى للبرلمان الروسي) وفقا للتعديلات الدستورية التي تم تمريرها العام الماضي.

ومن المرتقب أن يصادق مجلس الاتحاد الروسي (الغرفة العليا للبرلمان)، ومن ثم بوتين، على هذا القانون ليدخل حيز التنفيذ عقب ذلك.

ويعطي القانون الجديد الرئيس الحالي الحق في الترشح مجددا لعهدتين رئاسيتين مدة كل منهما 6 سنوات، وذلك ابتداء من عام 2024.