جاء عقد المؤتمر العام لحزب العدالة والتنمية عقب الانتهاء من المؤتمرات الفرعية للحزب في جميع المدن التركية، والتي شهدت تجديد نسبة 70% من كوادر الحزب، كما تم رفع عدد أعضاء اللجنة القيادية العليا من 50 إلى 75، وتشير النتائج إلى تغيير كبير في هيكلية القيادة.

شكلت أعمال المؤتمر العام السابع لحزب العدالة والتنمية تحت شعار "ثقة واستقرار من أجل تركيا"، والذي يعقده الحزب بعد 19 عاما على تأسيسه، بداية مرحلة جديدة استعدادا لانتخابات عام 2023.

وجاء عقد المؤتمر العام عقب الانتهاء من المؤتمرات الفرعية للحزب في جميع المدن التركية، والتي شهدت تجديد نسبة 70% من كوادر الحزب في فروعه، وأبرز هذه التعديلات انتخاب نوري كاباك تابا رئيسا لفرع الحزب في إسطنبول، الذي كان مقربا من نجم الدين أربكان.

وحضر فعاليات المؤتمر في العاصمة التركية (أنقرة) الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، والكوادر الحزبية و11 حزبا سياسيا تم توجيه الدعوة لهم.

المؤتمر انتخب بن علي يلدريم ونعمان قورتولموش نائبين لرئيس الحزب (الأناضول)

نتائج المؤتمر

وشهد المؤتمر إدلاء ألف و560 مندوبا بأصواتهم في عملية الاقتراع لاختيار رئيس الحزب خلال المؤتمر العام، حيث تم بالإجماع تجديد الثقة بالرئيس أردوغان، وجرى انتخاب رئيس الوزراء السابق، بن علي يلدريم، وكذلك نعمان قورتولموش نائبين للرئيس، كما تم رفع عدد أعضاء اللجنة القيادية العليا من 50 إلى 75، وتشير النتائج إلى تغيير كبير في هيكلية القيادة، انعكاسا للتجديد الذي حصل في انتخابات فروع الحزب.

اللافت في المؤتمر هو عودة بعض الشخصيات التي غابت عن الساحة السياسية في الفترات السابقة، كما أن التغيير فاق 50%، فضلا عن أن أبزر الوجوه القديمة من الوزراء السابقين والحاليين أصبحت خارج هذه الإدارة الجديدة للحزب.

التغيير الكبير في هيكلية قيادة الحزب سيتبعه خلال أيام تعديلات وزارية ستشمل تعيين وزراء جدد، وفصل بعض الوزارات التي تم دمجها سابقا.

وكان نائب رئيس حزب العدالة والتنمية ماهر أونال صرح لقناة "إن تي في" (NTV) أنه سيكون هناك تعديل وزاري في تركيا في الأيام القادمة.

وقد انعكس التقارب بين العدالة والتنمية والتيار الإسلامي "الملي غوروش" بزعامة أغوزهان أصيل تُرك على الترتيبات الجارية داخل الحزب الحاكم ولاحقا في الحكومة.

وكشف مصدر خاص في حزب العدالة والتنمية للجزيرة نت عن أن التعديلات الوزارية ستشمل الداخلية والتعليم والصحة والثقافة والزراعة، وكذلك ستجري تعديلات على اللجان والدوائر الرئاسية، وتغيير في عدد من مسؤوليها، من بينها دائرة الاتصال.

ومن المرجح أن يتم تعيين وزير أو أكثر من الإسلاميين من داخل العدالة والتنمية، ويجري الحديث عن النائب البرلماني السابق أيدن أونال.

ويتوقع أن تكون هناك مواقع "ترضية" لأسماء كبيرة في الحكومة عبر رفع مكانتهم مع إنهاء الوظيفة.

خطاب أردوغان

ويعتبر الخطاب الذي ألقاه أردوغان بمثابة رؤية الحكومة التركية للعام 2023، وشرح فيه بشكل موسع جميع المسائل سواء المتعلقة بالحزم الاقتصادية والمتطلبات القانونية والسياسة الخارجية.

وعرض أردوغان ما قام به حزبه خلال فترة حكمه، كما أعلن عن المشاريع القادمة التي سيقوم بها الحزب في الفترة المقبلة.

وأكد الرئيس التركي السعي نحو تحقيق أهداف تركيا المنشودة لعام 2023، ثم 2053. وقال "الذين شغلوا تركيا بمشكلاتها الداخلية على مدى القرنين الماضيين، وأبعدوها عن التغيرات الجذرية، لن ينجحوا في محاولاتهم المتجددة".

ولفت إلى أن تركيا أثبتت مرارا مقاومتها للصدمات عبر الهيكل الديناميكي لاقتصادها والانضباط المالي والتزام قواعد السوق الحرة.

وأضاف أن "مناقشة إعداد دستور جديد للبلاد باتت أمرا حتميا نظرا إلى تاريخنا والمتغيرات الدولية".

وخارجيا ذكر أردوغان أن تركيا ستواصل صياغة علاقاتها مع جميع الدول بدءا من الولايات المتحدة وحتى روسيا والاتحاد الأوروبي والعالم العربي.

حلحلة مشاكل

وعلى هامش مشاركته في المؤتمر، ذكر القيادي في حزب العدالة والتنمية بيرول دمير أن حزبه يتميز بديناميكية ديمقراطية عبر ضخ دماء جديدة في قيادته، وهو بذلك لا يتأثر بانشقاق قيادات وازنة فيه.

وأكد دمير للجزيرة نت أن الحزب يسعى بعدما خسر بلديات مهمة في الانتخابات المحلية الأخيرة إلى تقوية موقفه عبر حزمة من الإصلاحات السياسية والاقتصادية، استعدادا لانتخابات برلمانية ورئاسية مهمة ستجري بعد عامين.

ولفت إلى أن الحزب سيعمل على إنهاء عدد من المشاكل مع بعض الدول بما يتماشى مع مصالح تركيا وتطلعات شعبها، ويأتي هذا في سياق تحسين العلاقات مع مصر واليونان والاتحاد الأوروبي.

وأشار القيادي في الحزب الحاكم إلى العمل على إرساء الاستقرار في ليبيا وسوريا والتعاون مع القاهرة في شرق المتوسط.

أردوغان: الذين شغلوا تركيا بمشكلاتها الداخلية لن ينجحوا في محاولاتهم المتجددة (الأناضول)

أول ظهور

وحزب العدالة والتنمية ظهر لأول مرة بهذا الاسم على مسرح السياسة التركية في 14 أغسطس/آب 2001، بزعامة المؤسس رئيس الجمهورية التركية الحالي رجب طيب أردوغان، وطوال الفترة الماضية منح الحزب رئيسين لتركيا هما عبد الله غل ورجب طيب أردوغان، و4 رؤساء وزراء هم عبد الله غل، وأردوغان، وأحمد داود أوغلو، وبن علي يلدريم.

وفي 3 نوفمبر/تشرين الثاني 2002، وبعد 15 شهرا فقط على تأسيسه، خاض "العدالة والتنمية" أول معركة انتخابات عامة في تاريخه السياسي، تمكّن خلالها من الفوز بالانتخابات بنسبة 34%، الأمر الذي مكنه من تشكيل الحكومة الـ58 في الجمهورية التركية منفردا برئاسة عبد الله غل.

لم يتمكن أردوغان حينها من ترؤس الحكومة بسبب تبعات الحكم بسجنه عام 1998 لمدة 10 أشهر؛ إلا أنه سرعان ما عاد إلى الساحة السياسية في 8 مارس/آذار 2003، وفاز بالانتخابات العامة المعادة بولاية سيعرت (Siirt)، ليصبح نائبا عنها في البرلمان التركي، أعقب ذلك استقالة حكومة غل في 11 مارس/آذار 2003، ومنح الرئيس العاشر للجمهورية التركية أحمد نجدت سيزر، مهمة تشكيل الحكومة الـ59 لأردوغان، في 15 مارس/آذار 2003، ليصبح بعدها رئيسا للوزراء.

كما تمكن "العدالة والتنمية" بقيادة أردوغان مرة أخرى من الفوز في الانتخابات العامة التي جرت عام 2007 بنسبة 46.6%، والحصول على مقاعد برلمانية عن جميع الولايات التركية باستثناء ولاية تونجلي.

وفي الانتخابات العامة عام 2011، تمكن الحزب من الحصول على 49.53% من الأصوات الانتخابية، واستمر على رأس السلطة في تركيا.

وشهد أغسطس/آب 2014، إجراء أول انتخابات رئاسية في تركيا صوّت فيها الشعب مباشرة، وفاز بها الرئيس أردوغان بأكثر من 52% من الأصوات، ليصبح الرئيس الـ12 لتركيا، وليواصل داود أوغلو مسيرة قيادة الحزب والحكومة من بعده.

وفي أول انتخابات عامة جرت في عهد رئاسة داود أوغلو للحزب فاز العدالة والتنمية بانتخابات نوفمبر/تشرين الثاني 2015، ليواصل الحزب مسيرته مرة أخرى في قيادة تركيا بفوزه في الانتخابات بنسبة 49.49%.

ولم يخلُ تاريخ "العدالة والتنمية" الحافل بالاستحقاقات والنجاحات، من تحديات كان بعضها مصيريا بالنسبة إليه، إذ تعرض الحزب لخطر الحظر القضائي ولانشقاقات قيادات بارزة فيه ولمحاولات انقلابية فضلا عن التدخلات الخارجية، التي حاولت إفشال حكمه عبر التضييق الاقتصادي والحصار السياسي.