كورونا.. وفيات قياسية واحتجاجات ضد الرئيس في البرازيل وبوتين يتلقى لقاحا روسيا بعيدا عن الكاميرا

أحصت البرازيل عددا هائلا من الوفيات في يوم واحد جراء فيروس كورونا، وخرجت في الوقت نفسه مظاهرات تندد بسياسة الرئيس جايير بولسونارو بشأن مواجهة الوباء، وفي حين تلقى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لقاحا مضادا للفيروس دون الكشف عنه، تتواصل التعليقات حول مدى فاعلية بعض اللقاحات على غرار لقاح "أسترازينيكا-أكسفورد" (AstraZeneca-Oxford).

فقد سجلت البرازيل أمس الثلاثاء 3251 حالة وفاة جديدة بسبب كورونا، مما يرفع الإجمالي إلى نحو 299 ألف وفاة منذ بدء الوباء قبل أكثر من عام.

وتم إحصاء أكثر من 40 ألف إصابة جديدة بالفيروس، مما يرفع المجموع إلى 12 مليونا و136 ألف إصابة في هذا البلد الذي يعد الأكثر تضررا من الوباء بعد الولايات المتحدة.

وتسلط الأرقام الجديدة للوفيات والإصابات في البرازيل الضوء على التفشي السريع للوباء، وخروجه عن السيطرة، مما دفع النظام الصحي في البلاد إلى حافة الانهيار، وسط بطء في عمليات التطعيم ضد الفيروس.

وشهدت مدن عدة بالبرازيل احتجاجات قرع خلالها المتظاهرون أواني الطهي طوال الليل تعبيرا عن الغضب من أسلوب تعامل الرئيس بولسونارو مع الوباء، حيث هون منه مرارا، كما عارض إجراءات الإغلاق التي فرضتها ولايات برازيلية عدة.

من جهته، ألقى بولسونارو الليلة الماضية كلمة مقتضبة قال فيها إن حكومته لم تفشل مطلقا في اتخاذ إجراءات للتصدي لفيروس كورونا، مضيفا أنه سيجعل من 2021 عام التطعيمات.

الكرملين قال إن بوتين لم يحبذ تلقي اللقاح أمام الكاميرا (رويترز)

تطعيم بوتين

وفي روسيا، قال الكرملين أمس الثلاثاء إن الرئيس فلاديمير بوتين تلقى جرعة من لقاح روسي الصنع لم يحدد نوعه للوقاية من كورونا، وذلك بعيدا عن الكاميرات.

وأضاف أن بوتين بصحة جيدة، وأن لديه يوم عمل كاملا اليوم الأربعاء، دون أن يكشف عن تفاصيل أو نشر صور لعملية تطعيم الرئيس.

وقال المتحدث باسم الرئاسة الروسية ديمتري بيسكوف إنه سيتعين على وسائل الإعلام أن تأخذ برواية الكرملين فيما يتعلق بتطعيم بوتين، مضيفا أن الرئيس لم يحبذ فكرة التطعيم أمام الكاميرا.

وتابع بيسكوف "نتعمد عدم الكشف عن اللقاح الذي سيحصل عليه الرئيس، وننوه إلى أن جميع اللقاحات الثلاثة الروسية الصنع فعالة وجديرة بالثقة".

واللقاح الأشهر بين اللقاحات الروسية الثلاثة هو لقاح "سبوتنيك-في" (Sputnik-V)، كما وافقت موسكو على الاستخدام الطارئ للقاحين آخرين محليين.

سلالة جديدة

وقد أعلنت وزارة الصحة الهندية اليوم عن اكتشاف سلالة جديدة متحورة من فيروس كورونا.

وقالت الوزارة إن الحالات المصابة بالسلالة الجديدة لم تكن كبيرة لتحدد ما إذا كانت هناك علاقة بينها وبين ارتفاع الإصابات بالفيروس في عدد من الولايات الهندية.

أسابيع صعبة

وفي تطورات أخرى، قال وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانان إن الأسابيع المقبلة ستكون صعبة في ظل تسجيل أعداد مرتفعة من الإصابات بفيروس كورونا.

وبالتزامن حذر رئيس قسم الرعاية المركزة في أحد مستشفيات باريس من أن الشهر المقبل سيكون "جهنميا" بسبب الموجة الثالثة من وباء كورونا.

وكانت فرنسا أحصت أمس نحو 15 ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا، وهي أدنى حصيلة تشهدها البلاد منذ مطلع يناير/كانون الثاني الماضي.

أسترازينيكا أكدت أن لقاحها ضد فيروس كورونا آمن وفعال (رويترز)

لقاح أسترازينيكا

على صعيد آخر، قال مدير المعهد الوطني الأميركي للحساسية والأمراض المعدية أنتوني فاوتشي إن لقاح أسترازينيكا المضاد لفيروس كورونا يبدو في الغالب جيدا جدا.

وأضاف فاوتشي في مقابلة مع قناة "إي بي سي" (ABC) الأميركية أن شكوكا تولدت لدى فريق الخبراء المستقلين بشأن بيانات التجارب السريرية للقاح أسترازينيكا بعد نشر الشركة بيانا في هذا الشأن قبل أيام.

وأشار إلى أن المعلومات الواردة في البيان بدت قديمة ومضللة بعض الشيء، حسب وصفه.

كما أكد أن إدارة الغذاء والدواء الأميركية ستعاين بشكل مستقل بيانات شركة أسترازينيكا الخاصة بالتجارب السريرية وفعالية لقاح كورونا.

وكانت المجموعة البريطانية السويدية قالت إن النتائج الأولية للتجارب الواسعة التي أجرتها في الولايات المتحدة تظهر أن لقاحها آمن وفعال في الوقاية من الفيروس، ومنع الحالات الحرجة التي سيسببها مرض كوفيد-19، ويأتي ذلك بعد تقارير عن تسببه في تجلط الدم، الأمر الذي دفع دولا أوروبية إلى تعليقه مؤقتا.

وفيما يتعلق أيضا باللقاحات، أعلنت كل من هونغ كونغ وماكاو التابعتين للصين اليوم تعليق عمليات التطعيم الجارية بواسطة لقاح فايزر-بيونتيك (Pfizer-BioNTech) بعدما أبلغتها الشركة الموزّعة لهذا اللّقاح بوجود عيوب في دفعة من القوارير التي تحتوي على جرعات اللقاح.