في الأسابيع الأخيرة استدعت المخابرات الإسرائيلية عددا من قادة الحركة بالضفة الغربية، وحذّرتهم من أي مشاركة في العملية الانتخابية، وفق مصادر في حماس.

اعتقلت قوات الاحتلال الاسرائيلي 27 فلسطينيا بينهم قياديون بارزون في حركة المقاومة الإسلامية (حماس) في حملة اعتقالات شنّتها في مناطق عدة بالضفة الغربية.

وأفاد نادي الأسير الفلسطيني بأن الاعتقالات تركّزت في محافظات رام الله، وجنين، وطوباس، والخليل، وبيت لحم، مشيرا إلى أن بين المعتقلين أسرى سابقين.

وحسب تصريحات مصدر من حماس فإن جيش الاحتلال اعتقل القيادي في الحركة جمال الطويل (59 عاما) بعد نحو أسبوعين من الإفراج عنه عقب اعتقال إداري (دون تهمة أو محاكمة) دام 8 أشهر.

وأضاف "اعتقلت قوات الاحتلال القيادي في حماس باجس نخلة (55 عاما) من مخيم الجلزون إلى الشمال من مدينة رام الله".

وأشار إلى أن نخلة اعُتقل سابقا مرات عدة، وأفرج عنه من آخر اعتقال قبل أشهر (لم يحدد المدة).

وتابع أن الاعتقالات شملت أيضا عناصر من الحركة (لم يحدد عددهم) بينهم أواب نجل العضو السابق عن حماس في المجلس التشريعي الفلسطيني أحمد مبارك.

وأخيرا، عبّرت أوساط من الحركة عن قلقها جراء شنّ إسرائيل حملات اعتقال وملاحقة واسعة ضد أعضائها، مع اقتراب موعد الانتخابات التشريعية في 22 مايو/أيار، والرئاسية في 31 يوليو/تموز المقبلين.

وسبق أن اعتقل الجيش الإسرائيلي قادة بارزين من حماس بالضفة الغربية بينهم مصطفى الشنار، وعدنان عصفور، وياسر منصور، وخالد الحاج، وعبد الباسط الحاج، وعمر الحنبلي.

وفي الأسابيع الأخيرة استدعت المخابرات الإسرائيلية عددا من قادة الحركة بالضفة الغربية، وحذّرتهم من أي مشاركة في العملية الانتخابية، وفق مصادر في حماس.