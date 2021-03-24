شنّت -فجر اليوم الأربعاء- طائرات إسرائيلية سلسلة غارات على مواقع في شمال ووسط قطاع غزة، دون أن يبلغ عن وقوع إصابات.

وأفادت وكالة "معا" الفلسطينية للأنباء بأن "طائرات مروحية قصفت موقعا للمقاومة جنوب غرب مدينة غزة بـ5 صواريخ، مما ألحق أضرارا بالموقع المستهدف".

كما استهدفت الغارات أيضا موقعا في شرق دير البلح وسط القطاع دون الإبلاغ عن إصابات، وفقا للمصدر نفسه.

وقال الناطق باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي، في تغريدة، إن الغارات استهدفت موقعا لإنتاج وسائل قتالية صاروخية، بالإضافة إلى موقع عسكري آخر تابع لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) في قطاع غزة.

وأضاف أن الغارات تأتي ردا على إطلاق صاروخ مساء أمس من غزة نحو إسرائيل.

صاروخ بالنقب

وكان وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس دعا إلى مشاورات أمنية عاجلة، في أعقاب إطلاق صاروخ من قطاع غزة باتجاه إسرائيل مساء أمس الثلاثاء.

وسقط الصاروخ -وفق المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي- في منطقة مفتوحة قرب مدينة بئر السبع في عمق صحراء النقب، أثناء قيام رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بجولة انتخابية هناك.

ونقلت وسائل إعلام إسرائيلية أن حراس نتنياهو سارعوا إلى حمايته ونقله إلى مكان آمن، ولم يبلغ عن وقوع أي إصابات أو أضرار.

وقال مراسل الجزيرة إنّ الصاروخ المذكور يُعد من الصواريخ المتوسطة المدى التي تملكها المقاومة الفلسطينية، والقادرة على بلوغ أهداف في إسرائيل بعمق يصل إلى 40 كيلومترا.