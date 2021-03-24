جنوح سفينة عملاقة بقناة السويس يثير عاصفة من التفاعل على منصات التواصل

أثار حادث جنوح سفينة الشحن التايوانية العملاقة "إيفر غيفين" (EVER GIVEN)، الذي أدى إلى تعطل حركة الملاحة في قناة السويس، تفاعلا كبيرا على منصات التواصل الاجتماعي المختلفة، في ظل انشغال العالم بالحادث وتداعياته، ووسط تغطية إعلامية مصرية محدودة للغاية تكاد تصل إلى درجة التعتيم على الحادث.

وأظهرت صورة نُشرت أمس الثلاثاء سفينة الشحن التايوانية العملاقة "إيفر غيفين" -البالغ طولها 400 متر وعرضها 59 مترا، وتصل حمولتها إلى 200 ألف طن- وهي عالقة في القناة، وأوقفت حركة العبور بالكامل، في وقت تحاول فيه الحفارات وسفن الإنقاذ تخليصها، في حين لم يظهر أي تصريح رسمي مصري حتى صباح اليوم الأربعاء.

وتتواصل جهود السلطات المصرية لتعويم السفينة العملاقة، من دون أن تنجح حتى مساء اليوم الأربعاء في إنجاز المهمة وإعادة الحركة للشريان الملاحي المهم عالميا.

وانتقد رواد منصات التواصل الاجتماعي ما وصفوه بالبطء الشديد والتعتيم في تعامل السلطات ووسائل الإعلام المصرية مع الحادث، وغياب الرواية المصرية الرسمية الذي ترك الساحة لروايات وسائل الإعلام العالمية المختلفة، بما قد تحمله من مبالغات أو معلومات خاطئة.

كما انتقد آخرون تعامل هيئة قناة السويس مع الحادث من الناحية الفنية، حيث ظهر تواضع المعدات المستخدمة في تحرير ناقلة الحاويات طبقا للصور التي تم تداولها لعمليات الإنقاذ، وغابت الأوناش والحفارات البحرية العملاقة التي تظهر في مثل هذه الحوادث، خاصة أن الحادث تم في التفريعة الجديدة التي يفترض أنها تحوي أحدث المعدات المخصصة للتعامل مع حالات مشابهة.

عن حادث قناة السويس 🚢 ١-توقيت وقوع الحادث صباح الثلاثاء. ٢-الصحافة العالمية هي مصدر الصور والفيديوهات والتحليلات والمعلومات والرسومات والخرائط وحركة الملاحة. ٣-أول رد فعل رسمي مصري صباح الأربعاء. ٤-الدولة تطالب الإعلام بتحري الدقة ❌ إدارة الأزمة صفر

❌ الإعلام المصري صفر — محمد الجارحي (@MGar7ey) March 24, 2021

وارد حدوث أى مشكلة فى الموانىء والممرات الملاحية لأى سبب كان، المشكلة الحقيقة إخفاء المعلومة وتجاهلها وبدلا من ان الصحافة المحلية وهى الأقرب للحدث وأجهزة الدولة المعنية تكون مصدر للمعلومة يستمد المواطن معلوماته من مؤسسات صحفية دولية عن أزمة داخلية!#قناه_السويس — MahaSerag مهاسراج (@mahaserag) March 24, 2021

انا مفروس ان اخبار السفينه فى قناة السويس نازله على CNN وسكاى نيوز وغيرهم من بدري والاعلام المصري دايما متأخر في نقل خبر من مهم زي ده وقع في محيطه المحلي والمفروض يكون اول اول من ينقل..نقل الخبر من عندك هيوفر كتير من الفوضى اللي بتقع فيها ناس عشان ياخدوا خبر صحيح — أحمَد بِيَّهْ (@EDWrites_) March 24, 2021

صباح الخير ايه حكايه مركب ever given الموجوده فى قناة السويس واللي سدت المجري الملاحي القناة كله ووقفت حركة الملاحة كليا في القناة من يوم الاثنين ، الخبر تناقلته وسائل إعلام عالمية ، وفي مصر مفيش اي ذكر ليه#العميل_باع_النيل pic.twitter.com/0OVMSaXjj5 — 😑مصري إلا جزيرتين😑 (@eslam19860abdo) March 24, 2021

ولا كلمة فى موقع ولا قناة مصرية عن الى حصل فى قناة السويس

للدرجة دى مفكرين الشعب دة ساذج

مش دى التفريعة الجديدة الى عملناها عشان رفع المعنوية

اهو انا روحى المعنوية انخفضت اعمل اية انا دلوقتى😔 — MR _تيتو (@MR_Tamer_TM) March 24, 2021

📌طوال152عام أغلقت #قناة_السويس السويس5مرات

حادثةأمس السادسة

محدش يفتح بقه ويقول إيه لازمة التفريعةالجديدة طالما لم تسهل مرور السفن العملاقة

علشان محدش يقول عليك شمتان

عايزينك شيطان أخرس

لما يعملوا تفريعة ملهاش لازمة والبلد بتكح تراب لازم تخرس

وتطبل معاهم للتبريرات المتهافتة — Haytham Abokhalil هيثم أبوخليل (@haythamabokhal1) March 24, 2021

ولم يقتصر تفاعل رواد منصات التواصل الاجتماعي مع الحادث على الجانب النقدي، حيث اختار البعض زاوية التأكيد على أن الحادث يثبت أهمية قناة السويس المصرية كأحد أهم محاور التجارة العالمية، داعين إلى مزيد من الاهتمام بالقناة، ومزيد من السرعة والاحترافية في حل المشاكل، في ظل اتجاه أنظار العالم كله إلى مصر.

كما انتقد عدد منهم محاولة الزج باسم القبطانة المصرية مروة السلحدار التي ادعى البعض أنها قائدة السفينة التي جنحت في القناة، قبل أن يتضح أنها تعمل على متن السفينة "عايدة 4″، المملوكة للهيئة المصرية لسلامة الملاحة، والمخصصة لتموين الفنارات والمنارات، كما تستخدم أيضًا في تدريب طلاب الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري.

قناة السويس أيقونة كفاح المصريين وجوهرتهم وجوهر وطنيتهم على مر العصور

حين يلحق بها أذى نتألم جميعًا

لا نامت أعين الجبناء والأعداء والشامتين والأوغاد المتربصين بمشروعات بديلة — wael kandil (@waiel65) March 24, 2021

قناة السويس لما وقفت ساعات العالم كله اتهز والبترول سعره زاد.. عرفتوا بقى يعني ايه مصر.#واثقين_في_السيسي — محمد الديسطي Mohamed ElDiasty (@yehia5yehia) March 24, 2021

بسبب توقف سفينة في قناة السويس وتعطيل حركة مرور السفن لساعات قليله تسببت في ارتفاع سعر البترول عالميا واحد دولار وبنسبة ٣٪ ، وهذا يثبت انها من اقوى الممرات البحريه ومدى تاثيرها على العالم الله يحفظك يامصر #قناه_السويس pic.twitter.com/0U86m0szMS — Khaled Dabor (@khaled_dabor) March 24, 2021

وحتى مساء اليوم، ظلت حركة الملاحة في قناة السويس -أقصر طريق بحري بين أوروبا وآسيا- متوقفة، في وقت تواصل فيه 8 قاطرات أعمالها لتعويم واحدة من أكبر سفن الحاويات في العالم بعد أن جنحت في القناة.

وذكرت وكالة رويترز أن شركة وكالة الخليج مصر المحدودة للملاحة "جي إيه سي" (GAC)، تراجعت عما ذكرته سابقا من أن السفينة الجانحة تم تعويمها بشكل جزئي، علما أن مواقع إعلامية مصرية مقربة من السلطة تداولت في الساعات القليلة الماضية صورا ومقاطع فيديو لما قالت إنه انتظام حركة الملاحة في قناة السويس.

وطمأنت الهيئة -في بيان- بأن حركة الملاحة انتظمت مرة أخرى عبر مجرى القناة الأصلي، وشددت على أنها لا تدخر جهدا لضمان انتظام الملاحة وخدمة حركة التجارة العالمية، وأوضح البيان أن الحادث الذي وقع صباح أمس الثلاثاء يعود بشكل أساسي إلى انعدام الرؤية الناتج عن سوء الأحوال الجوية، نظرا لمرور عاصفة ترابية بالبلاد، بلغت معها سرعة الرياح 40 عقدة؛ مما أدى إلى فقدان القدرة على توجيه السفينة، ومن ثم جنوحها في التفريعة الجديدة التي افتتحها الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في 2015، وأثارت جدلا كبيرا حول جدواها وتكلفة حفرها.

وكان رئيس هيئة قناة السويس الفريق أسامة ربيع صرح في وقت سابق صباح الأربعاء -خلال مداخلة هاتفية مع قناة "إكسترا نيوز" المصرية- بأن الهيئة تتعامل مع حالات مشابهة كثيرة، ولكن هذه السفينة كبيرة نسبيا، قائلا "القناة تتعرض لمثل هذه المواقف، ويمر بها عدد كبير من السفن سنويا، حيث تمر أكثر من 18 ألف سفينة، ونتعرض لمثل هذا الموقف مرة أو مرتين في العام. وكانت هناك 8 قاطرات تعمل على تعويم السفينة، وتمت زيادة قاطرة، وأصبح الإجمالي 9 قاطرات لسرعة إنقاذ السفينة".

ونقلت وكالة رويترز للأنباء عن مصادر في قطاع الشحن أن عشرات السفن المحملة بشتى البضائع، مثل النفط والسلع الاستهلاكية، تأخرت بسبب جنوح سفينة في قناة السويس، وإن الشركات قد تضطر لتعديل مسار الشحنات بحيث تدور حول أفريقيا إذا استمر التعطل أكثر من 24 ساعة.

بدورها، نقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن خبيرة النقل واللوجيستيات كاميلي إيغلوف من مجموعة "بوسطون كونسالتينغ" أنها ستكون "مسألة ساعات" قبل أن تُستأنف حركة الملاحة البحرية مجددا، لكن كلفة ذلك ستكون عالية.

ووصفت إيغلوف تعطّل الملاحة في قناة السويس بأنه سيكون له "تأثير الدومينو" على جميع الموانئ الأوروبية خلال الأيام المقبلة.

وأشارت إلى أن السفن الكبرى لن تتمكن من المرور عبر الممر الأصلي القديم، لكن السفن الصغرى يمكنها ذلك، وبالتالي فالسيناريو ليس كارثيا".