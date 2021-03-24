على أساس حل الدولتين.. اللجنة الرباعية الدولية تدعو لاستئناف "مفاوضات هادفة" بين إسرائيل والفلسطينيين

هذه هي المرة الأولى التي يجتمع فيها مبعوثو اللجنة الرباعية الدولية منذ سبتمبر/أيلول 2018

دعت اللجنة الرباعية الدولية حول الشرق الأوسط ليل الثلاثاء إلى استئناف "مفاوضات هادفة" بين إسرائيل والفلسطينيين، وشددت على ضرورة امتناع الطرفين عن أعمال أحادية تعرقل تحقيق حل الدولتين.

وبينما كان الناخبون الإسرائيليون يدلون بأصواتهم في رابع انتخابات تشريعية مبكرة في أقلّ من عامين، عقد مبعوثو الرباعية (الولايات المتحدة وروسيا والاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة) اجتماعا افتراضيا لبحث سبل "العودة إلى مفاوضات هادفة تؤدي إلى حل الدولتين"، بحسب ما أعلنت اللجنة في بيان.

وأضاف البيان أنّ المجتمعين دعوا الطرفين الإسرائيلي والفلسطيني إلى "تجنب أي عمل أحادي الجانب من شأنه أن يعقّد تنفيذ حل الدولتين"، في إشارة خصوصا إلى التوسع الاستيطاني الإسرائيلي في الضفة الغربية والقدس الشرقية المحتلتين والمحاولات التي تبذلها الدولة العبرية لضم أجزاء من الضفة.

وذكر البيان أنه ينبغي اتخاذ خطوات ملموسة لتعزيز حرية وأمن وازدهار الفلسطينيين والإسرائيليين، "الذي يعد أمرا مهما في حد ذاته".

وأضاف البيان أن المبعوثين ناقشوا أيضا الوضع على الأرض، وخاصة في ظل جائحة كورونا، والتفاوت غير المستدام في التنمية بين الإسرائيليين والفلسطينيين، وضرورة أن تمتنع الأطراف عن اتخاذ إجراءات أحادية تجعل تحقيق حل الدولتين أكثر صعوبة.

وهذه هي المرة الأولى التي يجتمع فيها مبعوثون من الوسطاء الأربعة منذ سبتمبر/أيلول 2018، ففي الشهر الماضي قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إنه يأمل أن يجتمع الرباعي في الأسابيع القادمة بعد وجود رئيس جديد الآن في البيت الأبيض (جو بايدن).

وكانت خطة السلام التي اقترحها الرئيس السابق دونالد ترامب تقتضي باعتراف واشنطن بالمستوطنات اليهودية في الأراضي المحتلة جزءا من إسرائيل، لكن الخطة لم تنجح.

أما بايدن فانتقد المستوطنات، وتعهد بتكثيف الجهود الرامية لقيام دولة فلسطينية مستقلة.