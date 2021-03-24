يبدي كثير من الفلسطينيين -على المستويين الرسمي والشعبي- عدم تفاؤلهم بشأن ما ستفرزه الانتخابات الإسرائيلية، ويعتبرون أن نتائج هذه الانتخابات ستكون مفتاحا يجلب لهم مزيدا من التصعيد وتبخر آمالهم.

أظهرت النتائج غير الرسمية للانتخابات العامة الإسرائيلية -بعد فرز نحو 97% من أصوات الناخبين- تراجع فرص رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو في الحصول على الأغلبية النيابية، بعد أن تقاربت بشدة النتائج بين حزب الليكود والمتحالفين معه، وبين معسكر اليسار والوسط المناهض.

فقد تمكنت "القائمة العربية الموحدة" من اجتياز العتبة الانتخابية بحصولها على 5 مقاعد، في حين حصلت القائمة المشتركة (تحالف من 3 أحزاب عربية، برئاسة أيمن عودة) على 6 مقاعد، مما يرفع نصيب العرب في الكنيست إلى 11 من إجمالي المقاعد البالغ عددها 120.

وحصل حزب الليكود والأحزاب المتحالفة معه على 52 مقعدا، وقد يرتفع الرقم إلى 59 في حال انضمام حزب "يمينا" إليهم.

ووفق النتائج غير النهائية نفسها، فإن معسكر اليسار والوسط المناهض لنتنياهو -بما في ذلك القائمتان العربيتان- يحصل على 61 مقعدا، ورغم حصده أغلبية المقاعد في الكنيست، فإن الخلافات بين مكونات هذا المعسكر تجعل فرضية تشكيله ائتلافا حكوميا مستبعدة.

وفي ظل هذا الوضع الذي يتسم بالتقارب الشديد في النتائج بين المعسكرين المتنافسين، يتحول حزب "يمينا" (7 مقاعد)، والقائمة الموحدة (5 مقاعد)، إلى لاعبين مهمين في تحديد هوية رئيس الوزراء المقبل.

وخلال العامين الماضيين، خاضت الأحزاب العربية الأربعة الانتخابات ضمن قائمة واحدة، وحصلت في الاستحقاق السابق الذي أجري في مارس/آذار 2020 على 15 مقعدا.

لكن خلافات برزت بين القائمة العربية الموحدة وباقي مكونات القائمة المشتركة أدت إلى خوضهما الانتخابات بشكل منفصل.

ويبدي كثير من الفلسطينيين -على المستويين الرسمي والشعبي- عدم تفاؤلهم بشأن ما ستفرزه الانتخابات الإسرائيلية، ويعتبرون أن نتائج هذه الانتخابات ستكون مفتاحا يجلب لهم مزيدا من التصعيد وتبخر آمالهم، باعتبار أن إسرائيل -بأحزابها اليمينية المتطرفة- لن تعيد الحقوق الفلسطينية استنادا إلى قرارات ومرجعيات الشرعية الدولية.