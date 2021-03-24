أفادت وكالة رويترز أنه تمت جزئيا إعادة تعويم سفينة حاويات بنمية عملاقة جنحت نتيجة سوء الأحوال الجوية خلال عبورها قناة السويس، إحدى طرق الملاحة الأكثر استخداما في العالم، وذكرت أن هناك توقعات باستئناف حركة الملاحة قريبا.

وقال رئيس هيئة قناة السويس الفريق أسامة ربيع في بيان إن عمليات إنقاذ السفينة التي جنحت أمس الثلاثاء، تتمّ "بواسطة 8 قاطرات" تصل قوة شد أبرزها إلى 160 طنا، إذ "يتم الدفع من جانبي السفينة وتخفيف حمولة مياه الاتزان لتعويمها".

وأكد أن وحدات الإنقاذ وقاطرات الهيئة تواصل جهودها لإنقاذ وتعويم سفينة الحاويات البنمية العملاقة "إيفر غيفين" (EVER GIVEN) التي جنحت أمس الثلاثاء أثناء عبورها قناة السويس ضمن قافلة الجنوب، في رحلتها القادمة من الصين والمتجهة إلى روتردام.

وطمأنت الهيئة -في بيان- بأن حركة الملاحة انتظمت مرة أخرى من خلال مجرى القناة الأصلي، وشددت على أنها لا تدخر جهدا لضمان انتظام الملاحة وخدمة حركة التجارة العالمية.

وأوضح البيان أن الحادث الذي وقع صباح أمس الثلاثاء يعود بشكل أساسي إلى انعدام الرؤية الناتجة عن سوء الأحوال الجوية، نظرا لمرور عاصفة ترابية بالبلاد، بلغت معها سرعة الرياح 40 عقدة، مما أدى إلى فقدان القدرة على توجيه السفينة ومن ثم جنوحها.

محاصرة عشرات السفن

وقالت مصادر ملاحية لوكالة الصحافة الفرنسية إن هناك "30 سفينة محتجزة الآن عند المدخل الشمالي لقناة السويس (..) و3 سفن أخرى محتجزة عند المدخل الجنوبي".

وكانت وكالة أنباء "بلومبيرغ" (Bloomberg) ذكرت أن أكثر من 100 سفينة كانت تنتظر بعد الحادث لتتمكن من المرور عبر قناة السويس.

لكن ربيع أشار إلى "انتظام" حركة الملاحة "مرة أخرى من خلال مجرى القناة الأصلية، و"عدم ادخار جهد" لـ"خدمة حركة التجارة العالمية".

ولكن لم يتم توضيح آلية عبور السفن من خلال المجرى الأصلي خصوصا في ظل وضعية السفينة الجانحة التي تغلق الناحية الجنوبية للقناة بمجرييها.

السفينة الجانحة

وكانت حركة الملاحة تعطلت في قناة السويس -أحد أكثر طرق التجارة البحرية ازدحاما في العالم- بعد أن علقت سفينة حاويات عملاقة أثناء عبورها الممر المائي الذي يربط بين البحرين الأحمر والمتوسط، وفقا لمواقع متخصصة.

وأظهرت صورة نُشرت أمس الثلاثاء سفينة الشحن التايوانية العملاقة "إيفر غيفين" (EVER GIVEN) -البالغ طولها 400 متر وعرضها 59 مترا وتصل حمولتها إلى 200 ألف طن- عالقة في القناة، وقد أوقفت حركة العبور بالكامل، في وقت تحاول فيه الحفارات تخليصها.

"Is there a traffic jam?" Answer 👇https://t.co/vD2GYX2bAG — John Scott-Railton (@jsrailton) March 23, 2021

ووفقا لموقع "فيسيل فايندر" (VesselFinder) المتخصص بتعقّب السفن، فإن ناقلة الحاويات كانت في طريقها إلى ميناء روتردام الهولندي.

وأظهرت فيديوهات وصور -بثها شهود عيان على السفن المتوقفة خلف السفينة الجانحة- وقوفها بشكل عرضي بين ضفتي القناة، وهو ما منع عبور أي سفينة أخرى.

رياح قوية

وفي وقت سابق، ذكرت شركة "إفرغرين مارين" (EVERGREEN MARINE CORPORATION) التايوانية -في بيان- أن جنوح سفينة حاويات في قناة السويس يرجع على الأرجح لهبوب رياح قوية مفاجئة.

وقالت إفرغرين -التي تستأجر سفينة الحاويات لمدة محددة- إن الجهة المالكة للسفينة أبلغتها أنها تعتقد أن ما حدث كان نتيجة "رياح قوية مفاجئة تسببت في انحراف جسم السفينة عن المجرى المائي، والارتطام بالقاع والجنوح".

وأضافت أن الشركة "حثّت مالك السفينة على الإبلاغ عن سبب الحادثة، ووضع خطة مع الوحدات المعنية -مثل هيئة القناة- لمساعدة السفينة في الخروج من المشكلة بأسرع ما يمكن".

من جهتها، قالت شركة "جي إيه سي" (GAC) لخدمات الملاحة إن السفينة التي كانت في طريقها من البحر الأحمر إلى البحر المتوسط، جنحت حوالي الساعة 7:40 صباح أمس الثلاثاء (05:40 بتوقيت غرينتش) بعدما واجهت انقطاعا في الكهرباء.

وأضافت أن 15 سفينة أخرى كانت وراء السفينة الجانحة في القافلة المتجهة للشمال، اضطرت للرسو إلى حين إخلاء الممر.

وقالت الشركة إن قافلة أخرى من السفن كانت متجهة للجنوب حوصرت أيضا.

سوابق

ولا يعد جنوح سفينة الحاويات التايوانية العملاقة الأول من نوعه؛ فقد شهد المجرى الأصلي للقناة في عام 2012 جنوح سفينة يونانية بعد تعطل محركاتها، وهو ما أدى إلى تعطل الملاحة حتى تمكنت وحدات الإنقاذ من سحبها.

وفي 2014، وقع حادث تصادم بين سفينة حاويات ترفع العلم الألماني وأخرى ترفع علم سنغافورة، وتسبب ذلك أيضا في تعطل حركة الملاحة مؤقتا في المجرى المائي الحيوي.

قناة السويس

وعبرت حوالي 19 ألف سفينة بحمولة صافية تبلغ 1.17 مليار طن قناة السويس في 2020، بمتوسط 51.5 من السفن في اليوم، وفقا لهيئة قناة السويس.

ويمر نحو 12% من حجم التجارة العالمية عبر قناة السويس التي افتتحت عام 1869.

وتعتبر القناة مصدر دخل حيويا لمصر، إذ بلغت مداخيلها العام الماضي 5.61 مليارات دولار.

وأعلن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في 2015 عن مشروع لتطوير القناة، يهدف إلى تقليل فترات الانتظار ومضاعفة عدد السفن التي تستخدمها بحلول عام 2023، ولهذه الغاية، كان المصريون حفروا في 2014 مجرى جديدا هو الذي علقت فيه سفينة الحاويات.

وقف الملاحة بميناءي الإسكندرية والدخيلة

وعلى صعيد متصل، أعلنت سلطات ميناءي الإسكندرية والدخيلة على البحر المتوسط في شمال مصر وقف حركة الملاحة بالميناءين بسبب سوء الأحوال الجوية.

وقالت هيئة ميناء الإسكندرية في بيان اليوم الأربعاء إن "قرار الإغلاق جاء نظرا لسوء الأحوال الجوية وارتفاع الأمواج وسرعة الرياح والضغط الجوي".

وحذرت الهيئة العامة للأرصاد المصرية -في بيان أول أمس الاثنين- من نشاط رياح مثيرة للرمال والأتربة على معظم أنحاء البلاد "تصل لحد العاصفة" في بعض المناطق، وهو ما يضعف الرؤية ويحدث ارتفاعا في أمواج البحر.