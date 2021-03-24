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سياسة|فلسطين

حركة حماس: هوية أية حكومة إسرائيلية لن تغير من طبيعة الصراع مع الاحتلال

برهوم قال إن حماس تعول على إرادة الشعب الفلسطيني ومقاومته (الجزيرة)
برهوم قال إن حماس تعول على إرادة الشعب الفلسطيني ومقاومته (الجزيرة)
24/3/2021-|آخر تحديث: 24/3/202104:13 PM (مكة المكرمة)

قالت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) إنها لا تعوّل على أية متغيرات داخل المجتمع الإسرائيلي، واصفة الجميع بأنهم نتاج مشروع احتلالي على حساب الحق الفلسطيني.

وأكد الناطق باسم حركة حماس فوزي برهوم -في بيان صحفي تعليقا على الانتخابات الإسرائيلية- أن هوية أية حكومة إسرائيلية لن تغير من طبيعة الصراع مع الاحتلال، ولن تؤثر في المسار النضالي والكفاحي للشعب الفلسطيني، وفق تعبيره.

وأوضح أن الحركة تعول على إرادة الشعب الفلسطيني ومقاومته، وعلى إفشال المخططات الرامية لتصفية القضية الفلسطينية.

المصدر : الجزيرة

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