حركة حماس: هوية أية حكومة إسرائيلية لن تغير من طبيعة الصراع مع الاحتلال

قالت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) إنها لا تعوّل على أية متغيرات داخل المجتمع الإسرائيلي، واصفة الجميع بأنهم نتاج مشروع احتلالي على حساب الحق الفلسطيني.

وأكد الناطق باسم حركة حماس فوزي برهوم -في بيان صحفي تعليقا على الانتخابات الإسرائيلية- أن هوية أية حكومة إسرائيلية لن تغير من طبيعة الصراع مع الاحتلال، ولن تؤثر في المسار النضالي والكفاحي للشعب الفلسطيني، وفق تعبيره.

وأوضح أن الحركة تعول على إرادة الشعب الفلسطيني ومقاومته، وعلى إفشال المخططات الرامية لتصفية القضية الفلسطينية.