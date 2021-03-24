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سياسة|إمارات عربية متحدة

حاكم دبي ينعى على تويتر نائبه وزير مالية الإمارات الشيخ حمدان آل مكتوم

حمدان بن راشد آل مكتوم كان يشغل منصب وزير المالية منذ عام 1971 (رويترز)
حمدان بن راشد آل مكتوم كان يشغل منصب وزير المالية منذ عام 1971 (رويترز)
24/3/2021-|آخر تحديث: 24/3/202110:56 AM (مكة المكرمة)

أعلن حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، صباح اليوم الأربعاء في تغريدة على تويتر، وفاة نائبه وأخيه الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، الذي يشغل أيضا منصب وزير المالية في دولة الإمارات.

وشغل حمدان بن راشد (75 عاما) منصب وزير المالية منذ تشكيل أول حكومة بعد تأسيس دولة الإمارات عام 1971، كما شغل مناصب أخرى منها نائب حاكم دبي ورئيس بلدية دبي.

كما ترأس العديد من الهيئات والمؤسسات الحكومية، ومن أهمها مركز دبي التجاري العالمي، وشركة الإمارات الوطنية للبترول، وشركة دبي للغاز الطبيعي.

المصدر : مواقع التواصل الاجتماعي + وكالات

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