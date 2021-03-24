حاكم دبي ينعى على تويتر نائبه وزير مالية الإمارات الشيخ حمدان آل مكتوم

أعلن حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، صباح اليوم الأربعاء في تغريدة على تويتر، وفاة نائبه وأخيه الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، الذي يشغل أيضا منصب وزير المالية في دولة الإمارات.

إنا لله وإنا إليه راجعون … رحمك الله يا أخي وسندي ورفيق دربي.. وأحسن مثواك .. وضعت رحالك عند رب كريم رحيم عظيم .. pic.twitter.com/xAw3rXIwoj — HH Sheikh Mohammed (@HHShkMohd) March 24, 2021

وشغل حمدان بن راشد (75 عاما) منصب وزير المالية منذ تشكيل أول حكومة بعد تأسيس دولة الإمارات عام 1971، كما شغل مناصب أخرى منها نائب حاكم دبي ورئيس بلدية دبي.

كما ترأس العديد من الهيئات والمؤسسات الحكومية، ومن أهمها مركز دبي التجاري العالمي، وشركة الإمارات الوطنية للبترول، وشركة دبي للغاز الطبيعي.