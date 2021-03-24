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سياسة|فرنسا

تركيا تستنكر تصريحات ماكرون عن "التدخل" في الانتخابات الفرنسية

علاقة ماكرون (يسار) وأردوغان ما زالت متوترة رغم محاولات لتجاوز الخلافات (الأوروبية)
علاقة ماكرون (يسار) وأردوغان ما زالت متوترة رغم محاولات لتجاوز الخلافات (الأوروبية)
24/3/2021-|آخر تحديث: 25/3/202110:38 AM (مكة المكرمة)

اعتبرت تركيا الأربعاء أن تصريحات الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون -التي حذر فيها من سعي أنقرة للتأثير على الانتخابات الرئاسية المقبلة في فرنسا- "غير مقبولة".

وقالت وزارة الخارجية التركية إن تصريحات ماكرون الأخيرة بحق الرئيس أردوغان وتركيا "تتعارض مع علاقات الصداقة والتحالف بين بلدينا، ولا يمكن القبول بها إطلاقا".

وقال ماكرون متحدثا عن تركيا -في فيلم وثائقي بثته قناة التلفزيون الفرنسية "فرانس 5" (France 5)- "بالتأكيد ستكون هناك محاولات للتدخل في الانتخابات المقبلة… والتهديدات ليست مبطنة".

الرئيس الفرنسي: ستكون هناك محاولات للتدخل في الانتخابات المقبلة (رويترز)

العلاقات الفرنسية التركية

وقال ماكرون -الذي كانت علاقاته مع نظيره التركي متوترة جدا قبل بداية انفراج منذ بضعة أشهر- "يجب أن نكون واضحين جدا".

وأضاف "لاحظت منذ بداية العام رغبة لدى أردوغان في الالتزام مجددا بالعلاقة، وأريد أن أصدق أن ذلك ممكن"، نافيا في الوقت نفسه وجود أي "عداء لتركيا".

وتابع "لكنني أعتقد أنه لا يمكنك الالتزام مجددا (بعلاقة) عندما تكون هناك نقاط التباس"، مؤكدا "لا أريد أن أعود إلى علاقة هادئة إذا كانت وراء ذلك مناورات متواصلة".

اتهامات ورد

بدورها، ردت وزارة الخارجية التركية في بيان بالقول إن "تركيا لا يهمها فيما يتعلق بالسياسة الداخلية لفرنسا سوى رخاء وسعادة نحو 800 ألف تركي يعيشون في هذا البلد".

من جانبه، قال المتحدث باسم حزب العدالة والتنمية التركي الحاكم عمر جليك إنه يأمل في أن يعدل الرئيس الفرنسي تصريحاته الأخيرة، مشيرا إلى أن بلاده لا علاقة لها بالشؤون الداخلية أو الانتخابات في أي دولة أخرى.

وتأتي اتهامات ماكرون فيما تحاول تركيا تهدئة علاقاتها المتوترة منذ سنوات مع الدول الأوروبية، وبينها فرنسا.

وتدهورت العلاقات بين البلدين العضوين في حلف شمال الأطلسي "ناتو" (NATO) بسبب الأزمات في سوريا وليبيا وشرق المتوسط.

وتعمقت الخلافات في الخريف الماضي، حيث تحولت إلى مواجهات بين الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ونظيره الفرنسي.

المصدر : وكالات

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