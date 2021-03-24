لا تزال جبهة مأرب مشتعلة بين الجيش الوطني اليمني وقوات الحوثيين، فيما ينتظر وصول سفن نفطية إلى ميناء الحديدة للتخفيف من الأزمة الإنسانية في البلاد

أفادت مصادر للجزيرة بوقوع اشتباكات بين قوات الجيش اليمني ومقاتلي جماعة الحوثي غربي مدينة مأرب، فيما سمحت الحكومة بدخول سفن نفط إلى ميناء الحديدة، لكن الحوثيين ينفون وصول أي سفينة حتى الساعة.

وقالت مصادر عسكرية يمنية إن اشتباكات عنيفة اندلعت بين قوات الجيش الوطني والحوثيين في منطقة الكسارة بمديرية صرواح شمال غربي مدينة مأرب.

من جهة أخرى، قالت وسائل إعلام تابعة للحوثيين إن التحالف السعودي الإماراتي المساند للحكومة اليمنية شن 13 غارة على مأرب، فيما قالت مصادر عسكرية إن غارات شنت في وقت سابق استهدفت مواقع وتعزيزات للحوثيين في عدة مناطق بصرواح.

وذكر المركز الإعلامي للجيش اليمني أن ما لا يقل عن 17 من مسلحي الحوثيين قتلوا خلال الاشتباكات، إلى جانب خسائر تكبدها الحوثيون في المعدات.

وذكر مصدر عسكري أن قتلى وجرحى من الجيش سقطوا أيضا في الاشتباكات، فيما لم يصدر أي تعليق من الحوثيين حتى الآن.

وبثت وسائل إعلام تابعة للحوثيين مشاهد لما قالت إنها عملية استهدفت طائرة تجسس أميركية الصنع من طراز "إم كيو 9" (MQ9) بصاروخ أرض جو في سماء مديرية صرواح بمحافظة مأرب.

وفي تعز، قال المركز الإعلامي لمحور تعز العسكري إن قوات الجيش اليمني أفشلت هجوما للحوثيين على مواقع كان قد سيطر عليها في جبهة الأحكوم بمديرية حيفان جنوب شرقي تعز خلال الأيام الماضية.

وأكد المركز مقتل 18 حوثيا وجرح آخرين، إضافة إلى إعطاب مركبتين عسكريتين، فيما قتل جندي من الجيش اليمني وأصيب آخر خلال مواجهات بين الطرفين في جبهة الأحكوم خلال اليومين الماضيين.

وفي جبهة مقبنة غربي تعز أكدت مصادر في الجيش اليمني استمرار المواجهات مع الحوثيين دون إحراز تقدم لأي من الطرفين.

ميناء الحديدة

من جهتها، قالت وزارة الخارجية اليمنية إن الحكومة سمحت بدخول سفن محملة بالمشتقات النفطية إلى ميناء الحديدة غربي البلاد، للتخفيف من وطأة الوضع الإنساني الحالي.

وأضافت الوزارة في تغريدة على موقع تويتر أن ذلك تم رغم خرق الحوثيين اتفاق ستوكهولم، ونهبهم 50 مليار ريال يمني (نحو 200 مليون دولار) من عائدات النفط المخصصة لرواتب الموظفين العموميين، وفق تعبيرها.

في المقابل، قال المدير التنفيذي لشركة النفط التابعة للحوثيين عمار الأضرعي إنه لم تصل أي سفينة إلى ميناء الحديدة، وإن جميع السفن ما زالت محتجزة في مدينة جازان السعودية.

وأوضح الأضرعي أن مكتب مبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن أبلغ الحوثيين أنه سيفرج اليوم عن 4 سفن، لكن ذلك لم يحدث حتى الساعة.