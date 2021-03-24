وافق البرلمان الأرميني على رفع حالة الحرب التي أعلنتها الحكومة الأرمينية بعد تجدد النزاع المسلح في إقليم قره باغ أواخر سبتمبر/أيلول من العام الماضي.

ووافق 118 عضوا على مشروع قرار تقدمت به أحزاب من تحالف المعارضة لإنهاء حالة الحرب في أرمينيا، مقابل معارضة عضو واحد فقط.

ويعد القرار أساسيا من أجل تحضير السلطات الأرمينية للانتخابات البرلمانية المبكرة المقرر إجراؤها في 20 يونيو/حزيران المقبل.

وفي 27 سبتمبر/أيلول 2020، أعلن رئيس وزراء أرمينيا حالة الحرب والتعبئة العامة في عموم البلاد، بسبب الأعمال العسكرية في قره باغ.

وبعد معارك ضارية استمرت نحو 4 أسابيع، أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في 10 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي توصل أذربيجان وأرمينيا إلى اتفاق لوقف إطلاق النار، ينص على استعادة أذربيجان السيطرة على أقاليمها المحتلة: آغدام وكالبجار ولاتشين، قبل نهاية العام.

وأدى القتال إلى سقوط عدد كبير من القتلى، بينما حققت أذربيجان مكاسب ميدانية كبيرة، حيث تمكنت من تحرير 5 مدن و4 بلدات و286 قرية، قبل أن تقر أرمينيا بالهزيمة.