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سياسة|ألمانيا

استجواب ممثل الجالية المسلمة في إسبانيا بشأن قضية إرهاب

رئيس المفوضية الإسلامية في إسبانيا محمد أيمن إدلبي (الصحافة الإسبانية)
رئيس المفوضية الإسلامية في إسبانيا محمد أيمن إدلبي (الصحافة الإسبانية)
24/3/2021

أُوقف رئيس المفوضية الإسلامية في إسبانيا، محمد أيمن إدلبي، وتم استجوابه قبل أن يطلق سراحه، وذلك في إطار تحقيق لمكافحة الإرهاب، وفق ما نقلته وكالة الصحافة الفرنسية الأربعاء.

وقال متحدث باسم الشرطة الوطنية للوكالة إن إدلبي -الذي يعد رئيس أرفع ممثلية للجالية المسلمة لدى السلطات الإسبانية- "أوقف مساء أمس الثلاثاء، وتم الاستماع إلى إفادته ثم أطلق سراحه"، بدون توجيه أي اتهام له في الوقت الراهن.

وأوضح مصدر في وزارة الداخلية أن إدلبي اعتقل في إطار تحقيق لمكافحة الإرهاب.

ووفق تقارير إعلامية إسبانية عدة، يتناول التحقيق شبكة تمويل "جهادية" دولية تعمل لصالح تنظيم القاعدة بواسطة أموال يتم إرسالها إلى سوريا.

ولم تؤكد وزارة الداخلية ولا الشرطة للوكالة ذاتها المعلومات الواردة في التقارير الإعلامية.

وتجري التحقيق المفوضية العامة للإعلام، وهي وحدة تابعة للشرطة مكلّفة خصوصا بالقضايا الإرهابية.

يشار إلى أن إسبانيا منذ العام 2015 في حالة تأهب لمكافحة الإرهاب من الدرجة الرابعة على مقياس أقصاه 5 درجات.

المصدر : الفرنسية

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