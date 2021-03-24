قال الأمين العام لحلف شمال الأطلسي "ناتو" (NATO) ينس ستولتنبرغ إن دول الحلف سوف تستمر في حالة الحذر والتأهب وزيادة القدرات الدفاعية، وخاصة إزاء تهديد روسيا الصاروخي.

وأكد – بمؤتمر صحفي في ختام اجتماع وزراء خارجية دول الحلف ببروكسل- أن الحلف سيواصل العمل خلال الفترة المقبلة فيما يتصل بالعلاقة مع روسيا وفق ثنائية الانفتاح وتقوية القدرات، وسيقوم بالعمل مع شركائه للرد على التحركات الروسية المحتملة.

وبشأن العلاقة مع الصين، قال ستولتنبرغ إن الحلف لا يعتبر الصين خصما، لكنها مع ذلك "سيكون لديها أكبر اقتصاد في العالم، وأكبر موازنة دفاعية، وتستثمر في تطوير وتحديث قداراتها النووية والعسكرية، وهي كذلك بلد تستخدم الإكراه تجاه الجيران، والأكثر أهمية أنها بلد لا يشاطرنا أفكارنا وقيمنا".

وأضاف "نرى ذلك من خلال طريقة تعاملهم مع المتظاهرين السلميين في هونغ كونغ، وقمع الأقليات مثل الإيغور، وتقويض النظام الذي يستند للقواعد الدولية".