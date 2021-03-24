أردوغان: تركيا ستزيد عدد أصدقائها وتنهي الخصومات والدستور الجديد من صنع الشعب

أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان اليوم الأربعاء إصرار بلاده على زيادة عدد أصدقائها لتحويل المنطقة إلى "واحة سلام"، وأن الدستور الجديد المرتقب سيكون من صنع الشعب مباشرة وليس من صنع "الانقلابيين".

وفي كلمته أمام المؤتمر العام السابع لحزب العدالة والتنمية في أنقرة، قال الرئيس التركي إن بلاده مصممة على زيادة عدد أصدقائها، وإنهاء حالات الخصومة، في المرحلة المقبلة، لتحويل المنطقة إلى واحة سلام، حسب تعبيره.

وأضاف أردوغان أن تركيا ستواصل تعزيز علاقاتها في الساحة الدولية، وأنها حافظت على حقوقها وحقوق ليبيا في شرقي المتوسط.

وعلى المستوى الداخلي، أكد أردوغان أن تركيا جاهزة أكثر من أي وقت لدستور جديد "يراعي القيم والفروق والتنوع في البلاد".

وأوضح أن "الدستور الجديد ينبغي أن يكون دستور الشعب مباشرة، وليس من صنع الانقلابيين"، كما وعد بأنه سيُعَدّ بالإجماع وسيُطرح لتصديق الشعب عليه.

ورأى الرئيس التركي أن مناقشة إعداد دستور جديد للبلاد باتت أمرا حتميا؛ "نظرا لتاريخنا والمتغيرات الدولية"، وتابع "الأسرة والتعليم والثقافة ستشكل أساس رؤية تركيا المنشودة لعام 2053".

وقال مراسل الجزيرة في أنقرة -المعتز بالله حسن- إن تركيا ستشهد بعد عامين انتخابات برلمانية ورئاسية مهمة، وبعد ما خسر حزب العدالة والتنمية في الانتخابات المحلية الأخيرة بلديات أنقرة وإسطنبول فإنه يسعى الآن إلى تقوية موقفه عبر حزمة من الإصلاحات السياسية والاقتصادية.

وكانت تركيا قد شهدت عام 2017 تعديلات للدستور الذي وُضع عام 1982 إثر انقلاب عسكري، وبموجب تلك التعديلات انتقلت البلاد من النظام البرلماني إلى النظام الرئاسي.