10 قتلى بينهم شرطي في إطلاق نار بأحد متاجر بولدر بولاية كولورادو الأميركية

أطلقت الشرطة في مدينة بولدر بولاية كولورادو الأميركية عصر الاثنين (بالتوقيت المحلي) عملية أمنية واسعة إثر إطلاق نار وقع في سوبرماركت وأوقع عددا من الضحايا، بحسب شهود عيان.

ولم تصدر عن أي مصدر رسمي أي تفاصيل إضافية بشأن عدد الضحايا المحتملين أو هوياتهم، لكن كلا من حاكم ولاية كولورادو ورئيس بلدية بولدر وصف على تويتر ما جرى بـ"المأساة".

ونقلت رويترز عن مصادر في شرطة المدينة أن 10 أشخاص على الأقل قتلوا، بينهم شرطي، بإطلاق النار.

وقد أكدت شرطة المدينة سقوط عدد من القتلى وإصابة المهاجم، وأفادت بأن التحقيقات جارية لكشف ملابسات إطلاق النار، مشيرة إلى أنه من المبكر معرفة الدوافع.

وأظهرت مشاهد بثها أحد شهود العيان على الهواء مباشرة شخصا واحدا على الأقل يتم اعتقاله.

والرجل الذي كان يرتدي سروالا رياضيا فحسب، بدا أنه مصاب بجروح طفيفة في ساقه التي ظهرت عليها آثار دماء، في حين كانت يداه مكبلتين خلف ظهره وعناصر الشرطة يقتادونه خارج المتجر.

ومن المقرر أن تعقد شرطة بولدر، التي تلقت دعما من مكتب التحقيقات الفدرالي "أف بي آي" (FBI)، مؤتمرا صحافيا مساء الاثنين.