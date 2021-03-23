صاروخ من غزة يسقط على بئر السبع أثناء جولة نتنياهو الانتخابية

قال مراسل الجزيرة إن وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس دعا إلى مشاورات أمنية عاجلة عقب سقوط صاروخ من قطاع غزة على مدينة بئر السبع أثناء وجود رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.

ونشر صحفي في هيئة البث الرسمية "كان" مقطع فيديو يظهر خروج رئيس الحكومة من مطعم في بئر السبع أثناء جولة انتخابية، لكنه أشار إلى أن سقوط الصاروخ أعقب خروج نتنياهو من المطعم.

وقد أعلن جيش الاحتلال مساء اليوم الثلاثاء رصد صاروخ واحد أطلق من قطاع غزة، وقال إنه سقط في مساحة مفتوحة قرب مدينة بئر السبع قلب صحراء النقب، بالمنطقة الجنوبية.

ראש הממשלה נתניהו בביקור במסעדה בבאר שבע הערב. במהלך שהותו בעיר שוגרה רקטה לעבר העיר והתפוצצה בשטח פתוח. pic.twitter.com/o4dvUwojtl — almog boker (@bokeralmog) March 23, 2021

وعاد مراسل الجزيرة ليقول إن الصاروخ المذكور يعد من الصواريخ المتوسطة المدى التي تملكها المقاومة الفلسطينية والقادرة على بلوغ أهداف في إسرائيل بعمق يصل إلى 40 كيلومترا.

ولم ترد تقارير فورية عن وقوع إصابات جراء الصاروخ الذي يعد أول صاروخ يطلق من غزة منذ يناير/كانون الثاني. وقد أطلقت إسرائيل صفارات الإنذار في المنطقة لدى سقوطه.

وجاءت هذه التطورات يوم الانتخابات الإسرائيلية، وهي رابع انتخابات تجريها تل أبيب في غضون عامين.