البث الحي
سياسة

صاروخ من غزة يسقط على بئر السبع أثناء جولة نتنياهو الانتخابية

نتنياهو يسعى للفوز بأغلبية يمينية تثبت سلطته وتحميه من المحاكمة بتهم الفساد (غيتي-أرشيف)
نتنياهو يسعى للفوز بأغلبية يمينية تثبت سلطته وتحميه من المحاكمة بتهم الفساد (غيتي-أرشيف)
23/3/2021-|آخر تحديث: 23/3/202110:01 PM (مكة المكرمة)

قال مراسل الجزيرة إن وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس دعا إلى مشاورات أمنية عاجلة عقب سقوط صاروخ من قطاع غزة على مدينة بئر السبع أثناء وجود رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.

ونشر صحفي في هيئة البث الرسمية "كان" مقطع فيديو يظهر خروج رئيس الحكومة من مطعم في بئر السبع أثناء جولة انتخابية، لكنه أشار إلى أن سقوط الصاروخ أعقب خروج نتنياهو من المطعم.

وقد أعلن جيش الاحتلال مساء اليوم الثلاثاء رصد صاروخ واحد أطلق من قطاع غزة، وقال إنه سقط في مساحة مفتوحة قرب مدينة بئر السبع قلب صحراء النقب، بالمنطقة الجنوبية.

وعاد مراسل الجزيرة ليقول إن الصاروخ المذكور يعد من الصواريخ المتوسطة المدى التي تملكها المقاومة الفلسطينية والقادرة على بلوغ أهداف في إسرائيل بعمق يصل إلى 40 كيلومترا.

ولم ترد تقارير فورية عن وقوع إصابات جراء الصاروخ الذي يعد أول صاروخ يطلق من غزة منذ يناير/كانون الثاني. وقد أطلقت إسرائيل صفارات الإنذار في المنطقة لدى سقوطه.

وجاءت هذه التطورات يوم الانتخابات الإسرائيلية، وهي رابع انتخابات تجريها تل أبيب في غضون عامين.

المصدر : الجزيرة + وكالات

حول هذه القصة

الإسرائيليون يقترعون برابع انتخابات خلال عامين.. استقطاب وتنافس محموم باليمين وسيناريو انتخابات خامسة

بدا السباق محموما على حسم المعركة على قيادة معسكر اليمين بإسرائيل في انتخابات الكنيست التي انطلقت اليوم، وعكس التنافس أزمة الحكم وحالة الاستقطاب بين معسكر نتنياهو والمعسكر المناوئ له بقيادة لابيد.

واشنطن بوست: نتنياهو يتحالف مع حزب يهودي متطرف يدعو إلى طرد العرب من إسرائيل

قالت صحيفة واشنطن بوست إن حزبا سياسيا يهوديا متطرفا ينتمي زعيمه لجماعة يهودية سبق أن حظرتها السلطات الإسرائيلية بسبب تطرفها يستعد الآن لدخول الكنيست الإسرائيلي بدعم من رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.

المزيد من سياسة

انقلاب في نتيجة الانتخابات الإسرائيلية بعد فرز معظم الأصوات.. نتنياهو يفقد فرصه في نيل الأغلبية البرلمانية

نتنياهو تحدث الليلة الماضية عن انتصار كبير لليمين (غيتي)

كورونا.. وفيات قياسية واحتجاجات ضد الرئيس في البرازيل وبوتين يتلقى لقاحا روسيا بعيدا عن الكاميرا

دفن رجل توفي جراء فيروس كورونا في مقبرة بمدينة ساو باولو في البرازيل (رويترز)

عائلة مطلق النار في كولورادو تصفه بالمضطرب عقليا وبايدن يدعو لحظر الأسلحة الهجومية

محققون في موقع إطلاق النار بمدينة بولدر في كولورادو (الأوروبية)

حاكم دبي ينعى على تويتر نائبه وزير مالية الإمارات الشيخ حمدان آل مكتوم

حمدان بن راشد آل مكتوم كان يشغل منصب وزير المالية منذ عام 1971 (رويترز)
الأكثر قراءة

لوبوان: هكذا أبطلت الملكة إليزابيث الثانية مفعول قنبلة ميغان

الكاتب: بفضل حنكة إليزابيث الثانية ينظر إلى العائلة المالكة بوصفها حصنا ضد تقلبات الدهر (غير معروف)

عودة الجيش الأحمر.. خُطة بوتين لإعادة العراق إلى زمان صدام حسين

يمرّ عبرها 12% من التجارة العالمية.. تكدّس للسفن وتعطّل لحركة الملاحة في قناة السويس وتحول الإبحار للمجرى القديم

أكبر سفينة حاويات في العالم تغلق مجرى قناة السويس (مواقع التواصل)

القرامطة.. يوم سرقوا الحجر الأسود واحتلوا الكعبة المشرفة!