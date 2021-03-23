سد النهضة.. إثيوبيا تعتبر الرباعية مقترحا عقيما ومصر تشكو المماطلة

جددت إثيوبيا رفضها مقترح إسناد الوساطة في أزمة سد النهضة إلى رباعية دولية، لكنها أكدت أنها لا تهدف إلى إلحاق الضرر بمصر والسودان. وفي المقابل، عبرت القاهرة عن أسفها لما وصفته بالمماطلة في المفاوضات.

وقال رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد -في معرض رده على أسئلة النواب في البرلمان اليوم الثلاثاء- إنه يمكن إيجاد حلول لكل التباينات بين دولة المنبع ودولتي المصب عبر التفاهم والحوار.

وأضاف أن سد النهضة -الذي تبنيه إثيوبيا على النيل الأزرق- سيخدم مصالح البلدان الثلاثة، وأن ملء خزانه لن يؤثر على مصر والسودان لأن الأمر سيعتمد على مياه الأمطار.

ووفقا لما نقله مراسل الجزيرة في أديس أبابا حسن رزاق، فقد أخبر آبي أحمد النواب أن تأجيل المرحلة الثانية من تعبئة الخزان -التي تنوي إثيوبيا تنفيذها في يوليو/تموز المقبل- سيكلف البلاد حوالي مليار دولار.

وقال رئيس الوزراء الإثيوبي "يجب أن يتفهم الشعبان السوداني والمصري أننا لن نؤثر على جيران النيل. نريد الاستفادة من مياه الأمطار التي تهطل بغزارة في الخريف وحجز 5% منها (…) لا يمكن ربط التعبئة بتوقيع الاتفاق. نحن مستعدون للتوقيع غدا صباحا إذا كانت أمورها مكتملة، لكن هناك أمورا فنية وسياسية معقدة".

آبي أحمد رفض الربط بين تعبئة خزان السد وإبرام الاتفاق بين الدول الثلاث (الأناضول-أرشيف)

من جهته، وصف المتحدث باسم الخارجية الإثيوبية دينا مفتي مقترح الوساطة الرباعية الدولية بشأن سد النهضة بالعقيم وغير المجدي.

وجدد مفتي التزام بلاده بالمحادثات التي يقودها الاتحاد الأفريقي، مشيرا إلى أن المفاوضات علّقت مؤقتا بسبب انتقال الرئاسة الدورية للاتحاد.

وأضاف أنه من غير الملائم الدعوة إلى مقترح الرباعية قبل معرفة النتائج النهائية للمفاوضات التي يقودها الاتحاد الأفريقي.

الموقف المصري

من جهة أخرى، قال وزير الري والموارد المائية المصري محمد عبد العاطي إن هناك مماطلة وإهدارا للوقت في مفاوضات سد النهضة، معربا عن أسفه لذلك.

وفي تصريحات خلال لقائه مع عدد من رؤساء تحرير الصحف المصرية، رأى الوزير أن مصر أبدت مرونة كبيرة في قضية سد النهضة وخلال المفاوضات الخاصة بتعبئة السد وتشغيله.

وأضاف أن بلاده لم تقف أبدا ضد التنمية في أفريقيا، مشيرا إلى أن هناك 11 سدا في دول حوض النيل وافقت عليها مصر وبعضها تم تمويله من الجانب المصري.

وفي السياق نفسه، قال رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي -خلال مباحثات مع نظيره الأردني بشر الخصاونة- إن مصر تسعى لحل القضية بالطرق الدبلوماسية.

ويدعو السودان -وتؤيده مصر- إلى استئناف المفاوضات مع إثيوبيا تحت رعاية رباعية دولية يقودها الاتحاد الأفريقي، وتضم الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة، لكن أديس أبابا أعلنت رفضها هذا المقترح.

ومنذ عام 2011، تتفاوض مصر والسودان وإثيوبيا للوصول إلى اتفاق على ملء وتشغيل سد النهضة الذي تبنيه أديس أبابا على النيل الأزرق، وتخشى القاهرة والخرطوم آثاره عليهما، وأخفقت الدول الثلاث في التوصل إلى اتفاق.

ورغم أن مصر والسودان حثتا إثيوبيا على تأجيل خططها لملء خزان السد حتى التوصل إلى اتفاق شامل، فقد أعلنت أديس أبابا في 21 يوليو/تموز 2020 أنها أنجزت المرحلة الأولى من ملء الخزان، التي تسمح باختبار أول مضختين في السد، كما أكدت عزمها على تنفيذ المرحلة الثانية من الملء في يوليو/تموز المقبل.