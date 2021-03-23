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سياسة|تركيا

تركيا تطوّر أنظمة مراقبة واستهداف تستخدم في طائرات مسيرة

23/3/2021

أعلنت تركيا تطويرها أنظمة مراقبة واستهداف محلية، "كاتس" (CATS)، سيتم استخدامها في طائراتها المسيرة.

ويأتي هذا الإعلان عقب قرار الحكومة الكندية في أكتوبر/تشرين الأول الماضي، تعليق تصدير هذا النوع من الأنظمة إلى بعض الشركات التركية المنتجة للطائرات المسيرة.

وشهد قطاع الصناعات الدفاعية العسكرية في تركيا نموا ملحوظا في العقد الأخير، وكان للمسيرات الجوية التركية الحصة الكبرى من هذا التطور، حيث باتت المسيّرات الجوية المحلية الصنع عاملا أساسيا في العمليات العسكرية التي تقوم بها تركيا في عدد من المناطق، كما حدث في أذربيجان وليبيا.

ويقول الأتراك إن هذه الطائرات غيَّرت من معادلات القوة في كثير من مناطق الصراع.

ويؤكد العسكريون الأتراك أن الجغرافيا التي توجد فيها بلادهم والاحتياجات الأمنية لها، هي من أبرز دوافع تطوير هذا النوع من الأسلحة، وباتت هذه الصناعة رقما أساسيا في صادرات تركيا العسكرية للدول الأخرى.

من جانبه، قال رئيس قسم الاتصال في شركة توسان للصناعات الجوية سردار أمير إن ما وصلت إليه بلاده هو نتيجة للصعوبات التي كانت تواجهها قبل 15 عاما، مشيرا إلى أن تركيا كانت تعتمد على الخارج رغم أنها كانت تدفع ما يترتب عليها من التزامات.

المصدر : الجزيرة

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