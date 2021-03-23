بعد يومين من ظهوره في تحقيق على الجزيرة.. مجهولون يهاجمون منزل عائلة رئيس بلدية أم الفحم داخل الخط الأخضر

تعرّض منزل عائلة رئيس بلدية أم الفحم داخل الخط الأخضر سمير صبحي لهجوم، وذلك بعد يومين من ظهوره في تحقيق "ما خفي أعظم" على قناة الجزيرة، الذي وثق شهاداتٍ حصرية عن ظاهرة الجريمة المنظمة في الداخل الفلسطيني.

فقد ألقى مجهولون قنبلتين حارقتين على منزلِ عائلة صبحي، مما أسفر عن وقوع أضرار مادية، ولم تسجل أي إصابات بشرية بين أفراد العائلة.

وبحسب التفاصيل المتوفرة، فقد انفجرت إحدى القنبلتين وأدت إلى اندلاع حريق في واجهة المنزل، تمت السيطرة عليه فورا.

ووصلت الشرطة الإسرائيلية إلى المكان، وشرعت في التحقيق في الحادث.

وخلال ظهوره في التحقيق الذي بثته الجزيرة مساء الأحد، انتقد رئيس بلدية أم الفحم بشدة تقاعسَ الأجهزة الأمنية والشرطةِ الإسرائيلية في محاربة عصابات الإجرام، وانتشار السلاح في الأحياء العربية داخل الخط الأخضر.

يذكر أن مناطق الخط الأخضر شهدت في الأشهر الماضية احتجاجات متواترة على تنامي الجريمة، وذلك وسط اتهامات للأجهزة الأمنية الإسرائيلية بالتقاعس عمدا عن التصدي للجريمة المنظمة.

مواجهات جرت قبل أيام في قرية بيت دجن قرب نابلس وأسفرت عن استشهاد فلسطيني برصاص إسرائيلي (رويترز)

مواجهات بالضفة

من جهة أخرى، اندلعت فجر اليوم الثلاثاء مواجهات بين عشرات الفلسطينيين وجيش الاحتلال الإسرائيلي شمالي الضفة الغربية المحتلة.

ونقلت وكالة الأناضول للأنباء عن شهود عيان أن قوة إسرائيلية داهمت جبل العُرْمَة ببلدة بيتا (جنوبي مدينة نابلس)، وطردت عشرات الفلسطينيين المرابطين فيه، تمهيدا لاقتحامه من قبل المستوطنين بعد أن أغلقت كافة الطرقات المؤدية إليه.

وقال الشهود إن قوات الاحتلال استخدمت الرصاص المطاطي وقنابل الغاز المسيل للدموع، بينما رشقها الشبان الفلسطينيون بالحجارة وأضرموا النار في إطارات مطاطية.

وقفة احتجاجية

على صعيد آخر، نظم أهالي الشهداء والجرحى في قطاع غزة اليوم وقفةً احتجاجية أمام مؤسسة رعاية أسر الشهداء والجرحى التابعة لمنظمة التحرير الفلسطينية، لمطالبة السلطة الفلسطينية بدفع مخصصاتهم المالية.

وعبّر المشاركون عن غضبهم من تجاهل المسؤولين لقضيتهم منذ سنوات، كما رفعوا لافتات تطالب الرئيسَ الفلسطيني بالنظر في معاناتهم والعملِ على حل قضيتهم.